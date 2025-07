El Parlament pide a Sánchez frenar la opa al Sabadell pese a la decisión del BBVA de ir hasta el final

En la interminable partida de ajedrez que se ha convertido la opa del BBVA al Banc Sabadell, este miércoles ha movido ficha el Parlament que se ha posicionado en contra de la operación y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que la deniegue. Es la segunda ocasión en menos de un mes que la Cámara muestra su oposición, pero es la primera vez que lo hace desde que el BBVA ha anunciado su intención de llevar la opa hasta el final pese al endurecimiento de las condiciones que le ha impuesto el Gobierno.

Para expresar su rechazo, la Cámara ha aprobado una resolución impulsada por ERC que ha recibido 64 votos a favor -Junts, ERC, Comuns, la CUP y Aliança Catalana-, 42 abstenciones -el PSC- y 26 votos en contra -PP y Vox-. El texto aprobado tenía un único punto que exige al Gobierno de Sánchez que "acuerde denegar la autorización de la opa que el BBVA tiene formulada sobre el Banc Sabadell" y lo haga amparándose en el "interés general" y por razones de "equilibrio económico territorial". También se alega que la opa impactaría en la "estabilidad ocupacional", es decir, que implicaría numerosos despidos. Hasta ahora, el ejecutivo de Sánchez ha hecho varios movimientos para complicar la opa, pero no ha dado señales de querer vetarla. De hecho, el PSC se ha abstenido en la votación porque defiende que aplicar un veto así sería directamente ilegal.

El rechazo político

La resolución aprobada por el Parlament no tiene fuerza para obstaculizar la compra del Sabadell -esto es algo que a estas alturas solo puede hacer el Gobierno de Pedro Sánchez-, pero vuelve a exhibir el rechazo político que este tema genera en Catalunya. Si la opa acaba saliendo adelante, sus detractores podrán alegar con las resoluciones como la de hoy que, al menos, presentaron batalla.

Con la opa no saldrán ganando ni los trabajadores, ni la ciudadanía, ni el tejido económico Ester Capella — Portavoz de ERC en el Parlament

En el debate parlamentario previo a la votación, ERC ha avisado de que si triunfa la operación se concretará un proceso de "concentración bancaria" que "reducirá los derechos del conjunto de ciudadanos". "No saldrán ganando ni los trabajadores, ni la ciudadanía, ni el tejido económico", ha dicho la diputada Ester Capella. En la misma línea se ha expresado el diputado de Junts y exdirectivo de Caixabank, Jaume Giró (Junts), que ha avisado del riesgo de perder "el último gran banco catalán". "El primer perjudicado de la operación será la ciudadanía", ha avisado.

En defensa del Gobierno

El PSC y los Comuns también se oponen a la opa porque le ven los mismos riesgos que ERC y Junts, pero sus intervenciones han puesto el foco en defender todo lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez para intentar obstaculizar la operación. "El Gobierno ha puesto plomo en las alas del BBVA dificultando enormemente la opa", ha dicho el diputado David Cid (Comuns). Eso sí, también ha avisado de que el ejecutivo "no puede vetar a la brava" la operación. En la misma línea, Jordi Riba (PSC) ha defendido que el Ministerio de Economía ha puesto "condiciones motivadas" al BBVA para mitigar el impacto de una posible compra, y ha defendido que es "legalmente inviable" pedir al Gobierno que deniegue la operación. A su juicio, lo que ha aprobado el Parlament hoy es una "declaración inconsistente".

Los votos en contra a la resolución han sido por motivos muy dispares. El PP ha dicho que preferiría que "la opa no se consumara", pero no ha apoyado la declaración del Parlament porque ha asegurado que si el BBVA ha dado todos los pasos legales para llevarla a cabo no hay veto que valga. Para resumirlo, la diputada Àngels Esteller ha citado una máxima del exministro Josep Piqué: "Yo tengo mi opinión, pero respeto el mercado". El único partido que apoya la OPA es Vox y su diputado Javier Ramírez ha acusado al independentismo de querer "parasitar" los bancos.

Más allá de las votaciones, el debate de este miércoles en el Parlament ha servido para exhibir de nuevo el amplio rechazo político que genera en Catalunya el movimiento del BBVA, pero también se ha evidenciado que pocos creen ya que se pueda hacer algo más desde la política para frenar la operación. Todo parece, pues, en manos de los accionistas.