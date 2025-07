Feijóo pide a Puigdemont que reflexione si le está yendo bien con Sánchez tras "estafarle" con la amnistía" o quiere "abrir un nuevo periodo" con el PP

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a decir este miércoles que no irá a Waterloo a hacerse ninguna fotografía con Carles Puigdemont para pedirle su apoyo a una moción de censura contra Pedro Sánchez, algo que el 'expresident' le ha propuesto. "Yo no tengo ansiedad por ser presidente del Gobierno a cualquier precio", ha afirmado en una entrevista en Antena 3. "España no está en venta. No pueden gobernar siete diputados", ha añadido en referencia a los escaños con los que cuenta en estos momentos Junts en el Congreso de los Diputados. En todo caso, Feijóo ha pedido a Puigdemont que se pare a reflexionar si su apoyo a Sánchez le sale a cuenta.

El líder del PP ha recordado implícitamente que él estudió la posibilidad de aprobar la amnistía en el verano de 2023, cuando intentó granjearse el apoyo de Junts a su investidura, pero que descartó aprobar esa medida de gracia porque la consideró y la considera inconstitucional. "Yo no le he mentido nunca a Puigdemont, Sánchez constantemente. Le ha estafado con la amnistía. Yo dije que era inconstitucional y también dije que, aunque el Constitucional la refrende, no pasará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la malversación va en contra de los tratados europeos", ha afirmado. "Yo no he estafado a Puigdemont. Sánchez le vendió la amnistía y resulta que sigue imputado, procesado y no se le aplica. Yo no he estafado a Puigdemont. ¿Le va bien con Sánchez, le va bien para su interés electoral en Cataluña? Pues que siga", ha continuado. El máximo dirigente de los populares ha recomendado al 'expresident' que piense si le conviene "seguir manteniendo a Sánchez e impulsando a Salvador Illa como presidente de la Generalitat o lo que quiere es abrir un nuevo periodo y poner el contador a cero con los españoles y, por lo tanto, los catalanes". Y, en consecuencia, con el PP también.

La justicia española

Puigdemont, en una carta que envió en febrero de 2024 a eurodiputados de su partido, asegruó que si hubiera permitido la investidura de Feijóo como presidente del Gobierno, en lugar de la Sánchez, no se le habría investigado por un delito de terrorismo ni tampoco se habría hablado de alta traición. "Si hubiéramos hecho presidente a Feijóo, todo esto no pasaría", escribió dando a entender que la justicia española habría actuado de una forma diferente con el PP en la Moncloa. El político catalán vinculó, además, la imputación por terrorismo que había recibido al llamamiento que había hecho José María Aznar a actuar y movilizarse contra Sánchez. "El que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva", había afirmado Aznar.

El máximo jefe de los conservadores españoles pidió el martes a Miguel Tellado, portavoz en el Congreso y futuro secretario general de la formación, que hiciera una ronda de llamadas con los aliados de Sánchez para ver si mantienen su apoyo tras la entrada en la cárcel de Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE. Como respuesta, Junts propuso que Feijóo solicite una reunión con Puigdemont en Bélgica, algo que los populares rechazaron rápidamente.

Ante la invitación a la reflexión sobre la conveniencia de seguir respaldando a Sánchez, fuentes de Junts han comentado que el PP "ya sabe" lo que reclama el 'expresident': una reunión en persona en Waterloo, informa Carlota Camps.