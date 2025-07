Salvador Illa amenaza a Alejandro Fernández con una denuncia por vincularlo al caso Koldo

Por más que trate de aislar Catalunya del tsunami judicial que sacude al PSOE, el president Salvador Illa no se libra en el Parlament del eco del caso de presunta corrupción por el que ha sido encarcelado Santos Cerdán. Siguiendo la estela del PP en el Congreso con Pedro Sánchez, el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, ha ahondado de nuevo en el informe de la UCO, que recoge una conversación en el que Koldo García menciona supuestos contactos de Illa para la compra de mascarillas durante la pandemia. La intervención ha molestado tanto al president, que ha advertido que si no retiraba sus afirmaciones recurriría a los tribunales.

"¿Ha descubierto ya quién es el 'Chili'?", le ha espetado Fernández en plena sesión de control en la Cámara. "No. ¿Y usted?", ha respondido Illa. Acto seguido, el líder popular ha replicado que el tal 'Chili' es el sobrenombre de Xiaojuan Li, una "ciudadana china en busca y captura" con la que ha asegurado que hablaba Illa en su etapa de ministro y a quien le ha atribuido intervenir de forma "coordinada" con Koldo García para cerrar una compra millonaria de mascarillas. "No me corresponde a mí decir si es un delito o no, pero hace 15 días me contestó iracundo y un tanto faltón, de manera insuficiente y ocultando información", ha sentenciado.

La intervención de Fernández ha motivado una réplica contundente por parte de Illa: "Ha cometido una imprudencia y un error grave que lamentará. Es completamente falso lo que ha dicho, no he hablado nunca con ningún 'Chili'". El president ha tachado de "ficción política" lo relatado por el diputado del PP. "Ni sé quien es esta persona ni he hablado por ninguna aplicación. O lo desmiente, o me guardo tomar acciones", ha dejado caer en alusión a recurrir a la justicia si Fernández no se retracta. Por ahora, no lo ha hecho.

Petición de comparecencia

Es la segunda vez que Illa y Fernández se enzarzan por este asunto. Ya sucedió en el pleno de hace dos semanas, cuando el jefe de la Generalitat se declaró "completamente limpio" de corrupción y dijo no tener "ni puñetera idea" de quien es el 'Chili'. Desde entonces, tanto el PP como Vox reclaman que comparezca en el Parlament para dar explicaciones sobre el caso Koldo, algo que el president está dispuesto a hacer si hay una mayoría de la Cámara que lo reclama, cosa que hasta ahora no ha sucedido.