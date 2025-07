Cerdán amañó con Koldo la reforma de una plaza de su pueblo: "Que se note mi presencia en Madrid"

"Que se note mi presencia en Madrid". Entre presiones para que el Ministerio de Fomento adjudicase obra pública a determinadas empresas, colocar a gente afín y maniobrar para apartar a Pedro Saura de la Secretaria de Estado del Ministerio, Santos Cerdán, tal y como reflejan los informes de la UCO de la Guardia Civil, le hizo una petición muy concreta a Koldo García, con la que quería echar por tierra esa manida frase de que "nadie es profeta en su tierra" y que demostraría, según los investigadores, la "ascendencia" que ejercía sobre él.

"Para que lo metas con urgencia y preferencia. Si se puede. En el 1,5% cultural del Ministerio. Es para mi pueblo y estaría bien que se notara mi presencia en Madrid". Ese fue el mensaje que Cerdán, natural de Milagro (Navarra), le envió el 20 de febrero de 2020 a Koldo para que se realizara una obra en su pueblo, en concreto en la Plaza de los Fueros, que da entrada a la Iglesia parroquial Nuestra Señora de los Abades, una edificación goticorenacentista de 1581, orgullo de la localidad -la preside en un alto- y desde la que se tiene una privilegiada vista del valle.

Otra perspectiva de la Plaza de los Fueros de Milagro (Navarra), una demanda de Santos Cerdán a Koldo García. / EL PERIÓDICO

Santos envió a Koldo un documento de la sociedad Arista Arquitectos sobre "los derribos y adecuación" de la Plaza. El ex secretario de Organización del PSOE le insistió a Koldo, para que el proyecto saliera adelante. El 15 de diciembre de ese año, tras ver que no se había publicado el proyecto de Milagro en el 1,5% cultural, Cerdán se lo recriminó al entonces mano derecha de José Luis Ábalos en Fomento, que le contestó que no habia sido incluido en esa partida porque el sitio que le correspondía era dentro de los Presupuestos Generales del Estado 2021.

Tal y como ha confirmado EL PERIÓDICO, así se hizo. Una vez más Koldo había ejecutado a la perfección las órdenes de su "jefe", del "bajito", como le llamaban él y su mujer a modo de burla [Ábalos era el "barriguitas"]. En el apartado de "Detalle de proyectos uniprovinciales" dentro del presupuesto de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana constó una partida de 267.000 euros (50.000 en 2021 y 217.000 en 2022) para la citada reforma, que a simple vista, en la propia plaza, es imperceptible.

El informe de la UCO de la Guardia Civil recoge el mensaje enviado por Santos Cerdán a Koldo García para reformar una plaza de su pueblo, Milagro. / EL PERIÓDICO

"La obra se hizo, sí, quitaron un edificio enorme que había ahí, creo que querían hacer un mirador", suelta un vecino de Milagro que desafía al termómetro, que marca 39 grados, para coger su coche, aparcado en la propia plaza, donde varios operarios están colocando gradas para el espéctaculo taurino que se celebrará dentro de las fiestas patronales a partir del 9 de septiembre.

"Es un poco pronto, sí, pero es que tenemos muchas cosas que hacer y mejor dejar esto hecho ya", afirma un trabajador del Ayuntamiento. Donde antiguamente estaba un edificio enorme en ruinas, que albergó en su día la emisora de la Cadena Cope, ahora hay un solar vallado -medio tramo de la protección está tumbado- donde se acumula la basura y el olvido.

Vista de la ribera navarra que se tiene desde el alto de la Plaza de los Fueros de Milagro. / EL PERIÓDICO

La intención del proyecto era, efectivamente, prolongar el mirador adyacente al río Aragón, donde se tiene una privilegiada vista del valle de este pueblo de la ribera Navarra donde Cerdán y Joseba Antxon, alias Guipuchi, su socio en Servinabar y considerado el principal constructor de la trama, se habrían conocido, según la UCO.

Un edificio okupado

"La verdad es que ahí lo que había era un edificio en ruinas que estaba okupado. Se caía a cachos y había habido dentro un incendio. Está bien que lo quitaran", suelta un paisano, trabajador de la industria agroalimentaria, como casi todo en el pueblo, mientras apura un chupito en una bar del centro. "A mí lo que me dijeron es que lo desmontaron piedra a piedra para ponerlo en otro lado", suelta otro, con el licor de hierbas en la mano en una frase con dudosos tintes de veracidad.

Vista del fragmento de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 donde se presupuesta la obra en el pueblo de Santos Cerdán. / EL PERIÓDICO

"Si la ha hecho que la pague", concluyen ambos en referencia a Cerdán, sobre el que la mayoría de vecinos no quiere opinar [ni tampoco el Ayuntamiento, donde este periódico ha pedido información sin éxito]. "Aquí es que era muy querido, ha sido un palo muy gordo", es uno de los comentarios más repetidos entre los vecinos de Cerdán, al que casi todos conocían por 'Santi'.