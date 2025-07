Junts insta a Feijóo a reunirse con Puigdemont si quiere abordar una moción de censura a Sánchez

Junts no cierra la puerta a abordar con el PP una eventual moción de censura a Pedro Sánchez después del ingreso en prisión del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, exigen al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que pidan una reunión con el líder del partido, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull, si quiere su apoyo. "No seremos menos exigentes con el PP que con el PSOE a la hora de aceptar reuniones sobre estos asuntos", afirman fuentes de Junts, que advierten también de que el encuentro debería celebrarse "fuera del Estado, por razones sobradamente conocidas".

Todo ello después de que el presidente del PP haya pedido al portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, que llame a los grupos parlamentarios para que digan si su apoyo al PSOE sigue intacto tras el ingreso en la cárcel de Cerdán. Según Feijóo, el objetivo de la ronda de contactos es que los socios de investidura "digan si su apoyo al PSOE sigue intacto". "Ahora mismo son el único obstáculo para que los españoles hablen y podamos reparar tanta decadencia", ha escrito el líder del PP en su mensaje en X.

Hasta ahora, los posconvergentes habían calificado de "fantasía" la posibilidad de que sus siete diputados en el Congreso apoyaran una moción de censura con PP y Vox. Hace solo un mes, Turull calificó de "broma" la última invitación del líder popular y le reprochó que pidiera sus votos después de haber expresado su oposición a la oficialidad del catalán en la UE y de que desde el partido se hubiera reconocido una campaña para convencer a varios Estados miembros de no apoyar la propuesta. "¿Quiere nuestro voto para ir más en contra de la lengua catalana como han reconocido que han hecho estos días?", se preguntó el 'número dos' de Junts, acusando directamente al presidente del PP de estar delirando.

Sin embargo, el ofrecimiento de Génova llega ahora en un nuevo contexto. El encarcelamiento de Cerdán ha dejado a Junts sin un interlocutor en el PSOE y con serias dudas de si la legislatura tiene más recorrido. Los posconvergentes, que volvieron a reunirse con los socialistas este pasado fin de semana en Suiza -ahora ya sin Cerdán y con José Luís Rodríguez Zapatero al frente-, siguen a la espera de que Sánchez nombre un nuevo negociador y de "garantías" al partido de que podrá cumplir con los pactos pendientes.

Más allá de la aplicación de la amnistía a nivel judicial, queda la oficialidad del catalán en la Unión Europea y del traspaso a Catalunya de las competencias en inmigración, que se pactó con el PSOE pero aún no ha superado ni la primera votación en el Congreso de los Diputados. En Junts hay interés en que la legislatura siga adelante para poder avanzar en todas estas carpetas, pero piden que el interlocutor sea alguien que "mande" y que tenga capacidad para exigir a los ministerios, como hacía Cerdán. Sobre la posibilidad de que se quede únicamente Zapatero como dialogador, fuentes de Junts no ven con malos ojos al expresidente del Gobierno, pero recuerdan que en los dos años de negociación "ha habido cosas que han salido bien y otras que no", en referencia a los incumplimientos.

Junts y PP han coincidido en más de una votación en el Congreso a lo largo de la legislatura, sin embargo, la posibilidad de llegar a acuerdos con los posconvergentes divide a la formación liderada por Feijóo, especialmente en Catalunya. Después de las elecciones de 2023, el líder catalán, Alejandro Fernández, ya alzó la voz contra la dirección nacional por abrirse a hablar con los de Puigdemont. Y ahora, en el marco del congreso nacional del partido que se celebra este fin de semana en Madrid, Fernández ha presentado enmiendas a la ponencia política para vetar alianzas con la formación independentista.