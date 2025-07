El Govern no ha sancionado aún a ningún propietario por incumplir el tope a los alquileres

Cinco meses después de la entrada en vigor del régimen sancionador para los propietarios que incumplen el precio máximo del alquiler, el Govern aún no ha impuesto ninguna multa a los propietarios que vulneran la normativa, esquivando su aplicación efectiva. En este tiempo, la Generalitat ha tramitado 568 expedientes, de los cuales 370 siguen en curso y 198 se han archivado sin sanción. Así lo ha detallado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durante el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta de la diputada de los Comuns, Susanna Segovia. Aunque Paneque ha evitado confirmar explícitamente que el número de sanciones es cero, fuentes del departamento lo han corroborado a EL PERIÓDICO.

A finales de marzo, dos meses después de aprobarse el régimen sancionador, la consellera ya informó de que se habían abierto 148 investigaciones por posibles fraudes y que se habían atendido 20 denuncias recibidas a través del canal habilitado para comunicar estas infracciones. Actualmente, el número total de quejas ciudadanas asciende a 28, de las cuales 17 se encuentran en fase de diligencias previas. Por ahora, según ha explicado la consellera, el Govern centra su actuación en revisar, junto con el Incasòl, las fianzas cobradas de forma irregular con el objetivo de esquivar el límite de precio del alquiler durante 2024.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque. / Ferran Nadeu

"No tenga dudas de que cumpliremos, pero un expediente sancionador requiere de unos pasos: no tenga duda de que el compromiso está", ha declarado Paneque en el pleno, ante las críticas de Segovia por la falta de multas en estos primeros meses. "Si no se dice claramente que quien incumple la ley tendrá una sanción, seguirán habiendo incumplimientos”, ha incidido la diputada de los Comuns. Paneque ha evitado entrar al choque, pero ha insistido en el "compromiso" del Govern con la regulación del precio del alquiler y ha defendido el trabajo "intenso" llevado a cabo durante estos meses, una tarea que, según ha subrayado, requiere tiempo.

Sin embargo, la respuesta no ha convencido a los Comuns, que también han afeado a la consellera el incumplimiento de uno de los compromisos pactados con el grupo para aprobar el segundo suplemento de crédito a los presupuestos prorrogados: la incorporación de 60 nuevos inspectores antes del 30 de junio para vigilar y sancionar los incumplimientos de la normativa de vivienda. Tras la reunión del Consell Executiu de esta mañana, Paneque, en calidad de portavoz del Govern, ha dicho que este proceso "se retrasará unos meses" por problemas "procesales" con la normativa de inspectores, que, según ha dicho, "no contempla la creación de un cuerpo de inspectores". Esta tarde, sin embargo, la misma consellera ha reducido el plazo a "unas semanas".

Lo ha dicho después de que Segovia haya amenazado con no negociar los presupuestos de 2026 si no se añaden los inspectores "antes de las vacaciones", pues todo lo que ha dicho Paneque, ha apuntado, le parecen "excusas", ya que la incorporación de estos profesionales ya se puso sobre la mesa a finales de 2024. "Si no tenemos estos inspectores antes de las vacaciones, su Govern deberá olvidarse de la negociación de los presupuestos de 2026", ha deslizado. Y ha insistido: "Los acuerdos de los suplementos de cértido están para cumplirse", ha zanjado.

Usos fraudulentos

Mientras tanto, el Govern reconoce que, más allá del uso fraudulento de las fianzas, se están detectando otras prácticas para esquivar el control del precio del alquiler. Entre ellas, destacan el desglose del precio total -añadiendo conceptos que acaban asumiendo los inquilinos de forma indebida-, irregularidades en la duración de los contratos o subidas encubiertas a largo plazo que no se reflejan en la renta inicial.