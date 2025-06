El PP exige elecciones porque ve a Sánchez incapaz de gobernar pendiente del "silencio de tres delincuentes"

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha exigido a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales cuanto antes después del "salto cualitativo" que supone, ha dicho, que el juez haya enviado a Santos Cerdán a la cárcel sin fianza. Los conservadores restan a Sánchez la capacidad de gobernar por estar pendiente del "silencio de tres delincuentes", en referencia a Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, sobre los que hay indicios de corrupción por presuntas comisiones ilegales a cambio de obras públicas.

"El sanchismo va a entrar en prisión sin fianza", ha dicho Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP después de recordar el papel relevante de Cerdán en la vida política de Sánchez, tanto en las primarias como en los “acuerdos” con sus socios. "Pedro Sánchez, en definitiva, es y ha sido presidente Sánchez gracias a Cerdán, y Cerdán ha hecho todo lo que ha hecho gracias a Pedro Sánchez. Y si uno cae judicialmente, el otro debe caer políticamente, porque si Cerdán acaba en la cárcel, lo que debe de hacer Pedro Sánchez es abandonar de manera inmediata la Moncloa", ha subrayado.

Pese a esta situación, la secretaria general ha rechazado que Alberto Núñez Feijóo vaya a presentar ya una moción de censura para intentar hacer caer el Ejecutivo de coalición. Los populares siguen insistiendo en que sus votos, sumados a los de Vox, no son suficientes para ganar esa moción y rechazan presentarla de manera simbólica. Necesitarían a los diputados de Junts y PNV, dos partidos que por ahora no han dado muestras de querer dejar caer a Sánchez. "Creo que es momento de conocer qué es lo que opinan todos aquellos que han respaldado este Gobierno", ha declarado Gamarra ante la insistencia de la prensa. "El presidente ya no depende del Parlamento, sino del silencio de los tres delincuentes. Asi no se puede gobernar un país", ha enfatizado.