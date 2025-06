Gamarra dejará la secretaría general del PP, pero continuará en el equipo de Feijóo en el área de justicia e institucional

Cuca Gamarra (Logroño, 1974) reveló este lunes, en los últimos minutos de la rueda de prensa que ofreció en la sede del PP, que dejará la secretaría general del partido. La número dos de Alberto Núñez Feijóo ha comentado que pidió a su jefe de filas ser relevada del cargo, algo que él ha aceptado. Feijóo nombrará a un nuevo secretario general o secretaria general el próximo fin de semana en el congreso interno de la formación, pero también seguirá contando con ella para el nuevo comité de dirección. No deja la cúpula conservadora.

La que fuera alcaldesa de Logroño (2011-2019) y portavoz en el Congreso (2020-2023) aprovechó una pregunta de la prensa sobre los cambios en la formación para explicar directamente su salida del segundo puesto. Desde hace semanas, todas las quinielas del partido señalan al gallego Miguel Tellado, actual portavoz de los conservadores en el Congreso, como nuevo secretario general, un extremo que tendrá que confirmar Feijóo a final de semana en el cónclave que los populares realizarán en Ifema.

La rueda de prensa acabó tras su explicación, por lo que no hubo ocasión de hacerle preguntas sobre el asunto. La política riojana explicó que considera que el PP debe irse "adecuando" a los nuevos "retos" que tiene por delante y ella cree que ha "cumplido" las dos "prioridades" que se pusieron en 2022, cuando fue elegida secretaria general del PP por Feijóo en el congreso extraordinario que se celebró tras la caída de Pablo Casado. "Las prioridades eran conseguir la unidad del partido y también recuperar el liderazgo del PP. Ambas cuestiones están cumplidas. Ahora viene otra etapa distinta", declaró Gamarra.

Según explicaron minutos después fuentes de la dirección, el político gallego ha propuesto a la exalcaldesa de Logroño que continúe en el comité de dirección dedicándose al área de justicia e institucional, unas funciones que hasta ahora desarrollaba Esteban González Pons, eurodiputado y vicepresidente del Parlamento europeo. Todavía no está claro cómo se llamará el cargo concreto. Ella, ante los micrófonos, había dicho poco antes que la política "no va de egos", sino de "España" y que sigue a disposición de su partido. "Hay que estar para servir y no para servirte de la política", dijo también en clara referencia a Santos Cerdán, el exsecretario de organización enviado a prisión por supuestas mordidas.

La trayectoria

Gamarra apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias de 2018 que se abrieron tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, una competición que acabó ganando Casado. El entonces líder del PP la incluyó en su equipo como vicesecretaria de política social y la nombró portavoz en el Congreso (2020-2023). Cuando Feijóo cogió las riendas del partido, en 2022, el político gallego encargó a la dirigente riojana la transición entre la etapa de Casado y la que él iba a abrir y, cuando tuvo que formar su primer equipo, la nombró secretaria general.

La relación, sin embargo, no ha fluido como todos hubieran querido. El famoso hermetismo de Feijóo y la poca porosidad del equipo llegado de Galicia --con Tellado como uno de los pivotes de ese núcleo duro-- ha dificultado el entendimiento dentro de la cúpula y especialmente con ella.