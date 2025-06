El calendario de la financiación singular marca el compás de la estabilidad de Illa

Ha llegado el día D. La fecha límite que pactaron PSC y ERC para que la financiación singular estuviera lo suficientemente concretada como para subir de escalafón y convertirse en un compromiso entre la Moncloa y la Generalitat. Sin embargo, socialistas y republicanos han acordado una prórroga para cerrar una propuesta. Ambas partes han convenido alargar el plazo en pro de un "buen acuerdo" que pueda ser suscrito también por el Gobierno, por lo que la reunión bilateral Estado-Generalitat para formalizarlo se ha convocado, finalmente, para el 14 de julio, un calendario que marca también el de los presupuestos de 2026 y, por lo tanto, el compás de la estabilidad de Salvador Illa.

"Trabajamos para cumplir en tiempo y forma", ha repetido como un mantra el jefe de la Generalitat ante los síntomas de alerta que había lanzado ERC de que la negociación se había ralentizado por parte del Ministerio de Hacienda. Si una cosa quiere evitar el president es que los republicanos le echen en cara que su palabra es papel mojado. Pero los republicanos constatan que las dificultades vienen, sobre todo, de la parte estatal, por lo que han sido clementes a la hora de conceder dos semanas más. "Las fechas son importantes, pero los contenidos son más importantes que las fechas", dijo este sábado Oriol Junqueras a modo de bendición de fijar la cita para el 14 de julio.

Que Catalunya pasara a tener la llave de la caja fue el catalizador de la legislatura catalana, el 'quid pro quo' por el que los republicanos dieron su sí, junto a los Comuns, a la investidura del líder del PSC. Este es un capital que Illa no quiere que se vaya al traste. Él, que ha convertido la gestión eficiente y la mejora de los servicios públicos en 'leitmotiv' de su Govern, quiere nuevos presupuestos y quiere empezarlos a negociar tras el verano. Son su pasaje para llegar al final del mandato sin contratiempos insalvables.

El hueso duro de la parte estatal

Pero sin los avances prometidos en la financiación singular, han advertido insistentemente desde la cúpula de la sede de Calàbria, no habrá nuevas cuentas ni en Catalunya ni en el Estado. No las ha habido este 2025 y está por ver si las habrá el año que viene. La cuestión es si el modelo que logre pactarse en las próximas dos semanas cumple con las expectativas de ERC teniendo en cuenta que la ministra Montero defiende que debe abordarse de forma multilateral y reconocer las "singularidades de todos los territorios" y no únicamente la de Catalunya.

Illa siempre ha defendido que la financiación singular ya está pactada con Pedro Sánchez, pero es la también vicepresidenta quien lleva las riendas de la negociación con la complejidad añadida de ser, además, candidata del PSOE en Andalucía y vicesecretaria general en la sede de Ferraz en un momento de alta convulsión por la corrupción que acecha al partido. Sin ir más lejos, este mismo lunes desfila ante el juez Santos Cerdán. En todo caso, en el PSC no han olvidado el pulso con la federación andaluza durante la negociación de la financiación aprobada en 2009, pese a que recuerdan que el contexto hoy es otro.

Fuentes del Govern aseguran haber hecho los deberes, que en los últimos días se han acelerado las conversaciones con el Gobierno y que prueba de que todo va a llegar a buen puerto es que se haya fijado la fecha de la bilateral, que se celebrará en Barcelona. "A quien le urge, sobre todo, es a Illa", señalan en las filas republicanas tratando que la presión recaiga en el president. Advierten, sin embargo, de que va "a costar" alcanzar el pacto a tres. Del president depende, aseguran, la "ambición" de la propuesta, que para que sea una realidad debe también recabar una mayoría en el Congreso que por ahora no tiene.

La falta de mayoría

No solo PP y Vox se oponen, sino que también recelan del modelo singular catalán partidos que forman parte de la mayoría que hasta ahora ha sostenido a Sánchez, como Compromís, Més Mallorca o el BNG. Es por ello que el Gobierno quiere extender el patrón que defiende Catalunya a las singularidades propias de cada comunidad autónoma, tanto para evitar agravios comparativos como para asegurar la suma suficiente para que prospere. Habrá que ver si eso es compatible con conceder a la Generalitat la recaudación y gestión de todos los impuestos y con una cuota de solidaridad que no vaya en detrimento de la ordinalidad en el reparto de recursos.

Así que está por ver si, más allá del tiempo, la propuesta que finalmente lleven los socialistas a la bilateral puede cumplir con la forma y el contenido que acordaron con los republicanos teniendo en cuenta el planteamiento que hace Montero para que la singularidad no sea algo exclusivo de Catalunya. Julio se antoja como un mes de grandes sudores para lograr la cuadratura del círculo.