ERC quita hierro a las palabras de Montero y asegura que Catalunya tendrá un concierto económico

La negociación sobre la nueva financiación de Catalunya entra en su recta final, cuando los equilibrios entre las partes son más delicados. Este lunes ERC ha asegurado que el nuevo modelo dará a la Generalitat las herramientas de un concierto económico y ha quitado hierro a las palabras de este fin de semana de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en la que descartaba este escenario porque afirmaba que Catalunya no saldrá del régimen común de financiación de las comunidades autónomas.

¿Quién lleva razón? El desenlace debería conocerse en la reunión de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat que se celebrará el próximo 14 de julio en Barcelona. Mientras tanto, este lunes el portavoz adjunto de ERC, Isaac Albert, se ha mostrado confiado en que la "foto" final alumbrará un acuerdo "que se parecerá bastante desde el punto de vista técnico a un concierto económico". Los republicanos aseguran que la clave del concierto -como el que hay en Euskadi- es la recaudación de los impuestos y están convencidos que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) dará un gran salto en este sentido.

La negociación sobre la nueva financiación pivota sobre dos grandes ejes: el primero, el nuevo papel que tendrá la hacienda catalana. El segundo, sobre el modelo que se aplicará a las comunidades, entre ellas Catalunya. Desde ERC aseguran que en el primer eje "se ha avanzado mucho" y que ahora la negociación se centra en el segundo. Los republicanos ven posibilidades de llegar a un acuerdo, pero no lo dan por descontado. Lo ha resumido con esta metáfora: "Ahora tenemos una piscina en la que hay agua, pero no la suficiente como para tirarnos de cabeza. Lo que reclamamos es la voluntad [por parte del Gobierno] de seguir llenándola de agua".

Ahora tenemos una piscina en la que hay agua, pero no la suficiente como para tirarnos de cabeza Isaac Albert — Portavoz adjunto de ERC

Que la negociación avanza lo prueba el hecho de que ERC ha evitado polemizar con la vicepresidenta Montero, que este fin de semana aseguró en una entrevista en El Correo de Andalucía -del grupo Prensa Ibérica- que el Gobierno "siempre" ha dicho que no a un modelo de financiación "singular" para Catalunya. Es decir, que Catalunya no tendrá un concierto. El portavoz republicano, Albert, se ha limitado a decir que Montero hace "equilibrios" porque ahora también es candidata del PSOE a Andalucía y no quiere complicarse la vida. No ha ido más allá, señal de que ERC prioriza ahora cerrar un acuerdo antes que avivar polémicas que compliquen el escenario.

Para los republicanos la primera prioridad es que, antes de la Comisión Bilateral del 14 de julio, el Estado y la Generalitat puedan cerrar un nuevo modelo de financiación al que ERC pueda darle su aval. Este lunes el mensaje del partido de Oriol Junqueras es que mantienen la confianza de que pueda ser así. "Nosotros no estamos aquí para amenazar o para hacernos los enfadados. Estamos aquí porque hay unos acuerdos que hay que cumplir", ha concluido. Y ahora mismo ERC considera que la financiación, piedra angular de su acuerdo de investidura con el PSC, está en vías de cumplirse.

El siguiente paso

Si el 14 de julio hay acuerdo, el siguiente paso será intentar conseguir que el Congreso dé luz verde al nuevo modelo y no será fácil. Se puede dar por descontado el rechazo del PP y Vox, al que hay que sumar las dudas expresadas por otros partidos como el BNG, Compromís o el mismo Junts, el partido de Puigdemont. Albert ha reconocido que "el momento político es complejo", pero que lucharán para vencer las reticencias de los otros partidos.

Más allá de la complejidad del Congreso, hay otro asunto que también enturbia la negociación y son los problemas del PSOE con la corrupción. En ERC admiten que los problemas con la justicia de los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos no ayudan a cerrar acuerdos con el PSOE, pero no lo consideran un obstáculo insalvable. "Los problemas de corrupción del PSOE no los pueden pagar los catalanes", ha zanjado.