El comisario Sallent reconoce a la jueza que los Mossos no contemplaron que Puigdemont pudiera huir en agosto de 2024

El comisario Eduard Sallent ha declarado ante la jueza que investiga a tres mossos por la huida de España del expresidente Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024 que la policía de la Generalitat no contempló que el dirigente de Junts huyera antes de llegar al Parlament, donde se celebró el debate de investidura del president Salvador Illa, según fuentes judiciales. El mando de los Mossos y el intendente del cuerpo, Ignasi Teixidor, han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 24 como testigos en el procedimiento abierto contra tres agentes a los que se les acusa haber colaborado con la escapada de Puigdemont, que se produjo tras participar en un acto organizado por su partido en el Arc del Triomf de Barcelona, poco antes del inicio del pleno en la Cámara catalana al que prometió asistir.

Eduard Sallent, en una rueda de prensa el día 9 de agosto. / MARC ASENSIO

Sallent, en la actualidad jefe de la Región Metropolitrana Sur y máximo responsable del operativo de aquella jornada, ha entrado en la Ciutat de la Justícia antes de lo señalado y ha salido del recinto después de una hora y veinte minutos de interrogatorio, por los conductos internos del edificio judicial, evitando así a los medios de comunicación. El agente se ha ratificado en el informe que remitió al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que mantiene una orden de detención de Puigdemont por la causa del 'procés', y ha precisado que se dieron instrucciones para su arresto, pero que lo difícil era elegir el momento para proceder a la detención. Sin embargo, ha precisado que los mandos de los Mossos no contemplaron el escenario de la huida. El día previo no se organizó ningún dispositivo y cuando se produjo la escapada no hablaron con la Policía Nacional para el control de las fronteras, ha explicado. El comisario ha recalado que el dron tampoco pudo controlar al expresident y no ha descartado que los tres mossos imputados pudieran tener conocimiento del dispositivo que había orquestado el entorno de Puigdemont para su regreso y posterior huida.

Confusión e incertidumbre

Sallent se ha ratificado en el informe que sostiene que la fuga del expresident en un vehículo después del acto en el paseo de Lluís Companys "estuvo facilitada por varias acciones organizadas con la finalidad de distraer la atención policial". Estas actuaciones "consistieron en simular un desplazamiento de Puigdemont entre la comitiva de políticos y en un intento de multitud de personas de acceder por la fuerza en el interior del parque de la Ciutadella, a través de las puertas 4 y 6 (los dos accesos autorizados)". Esta circunstancia, subraya el escrito, "provocó una situación de confusión, incertidumbre y alto tráfico en las comunicaciones que propició el desplazamiento del coche" donde viajaba Puigdemont "sin que los efectivos policiales tuvieran conocimiento".

En la foto, la acusación popular, Manos Limpias. / JORDI OTIX

"En ningún momento se valoró como posible o probable que Puigdemont pudiera regresar a Catalunya y no tuviera la determinación de acceder al Parlament. Por todos estos motivos que Puigdemont regresara a España para después huir no se contempló como una posibilidad", remarca el documento policial firmado por el comisario jefe. Los entonces jefes de los Mossos admiten que la "maniobra de distracción" del exmandatario en su fuga, que "escapa a toda lógica racional o política", les sumió en una situación de "confusión" e "incertidumbre" que impidió detenerle.

Sin permiso del Parlament

El documento policial afea a los responsables del Parlament "no haber facilitado" que les dejasen entrar dentro del edificio a inspeccionarlo el día anterior a la investidura para descartar que Puigdemont estuviera dentro. Para autorizar el acceso, desde la Cámara catalana pidieron a los Mossos "una comunicación por escrito" de Sallent y finalmente "indicaron que no se podían hacer las requisas porque no había personal laboral adecuado" para acompañar a los agentes. "Estos hechos reforzaron las sospechosas sobre un posible acceso de Puigdemont de forma previa al debate de investidura", señala el informe.

Declaración en el juzgado del comisario Eduard Sallent y del inspector Carles Hernández por la huida de Puigdemont. En la foto, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, a su llegado a la Ciutat de la Justicia. / JORDI OTIX

Por eso, la policía tomó el parque de la Ciutadella la noche anterior para evitar una "intrusión no autorizada", echando a 70 personas que estaban dentro. El mismo 8 de agosto, antes de la investidura de Illa, sí se hizo una "requisa en el interior del Parlament" y en el exterior por las unidades caninas y subsuelo. Sin embargo, la intención de Puigdemont no era acceder a la Cámara catalana, sino burlarse de los Mossos apareciendo cinco minutos ante las cámaras y volviéndose a fugar.

En septiembre hay previstas más declaraciones como testigos por este asunto incoado por un delito de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.