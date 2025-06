Más de 100 invitados, 35 jefes de Estado y 12 jefes de Gobierno acuden a la cena de los Reyes en el Alcázar de Sevilla

El Alcázar de Sevilla es el palacio real más antiguo de toda Europa que aún está en uso. Una joya arquitectónica declarada Patrimonio de la Humanidad en la que este domingo por la noche se sientan a la mesa un centenar de invitados, con motivo de la cumbre de la ONU que acoge la capital andaluza en estos días. Entre los asistentes, un buen número de representantes institucionales y líderes mundiales que tendrán como anfitriones a los reyes de España.

"A las 21:00 se celebrará una cena oficial ofrecida por Sus Majestades los Reyes a los mandatarios presentes en la Conferencia", informan desde Zarzuela. "Está previsto que asistan unos 100 invitados, de los cuales 35 son jefes de Estado, 12 jefes de Gobierno y una treintena de representantes de organismos internacionales, además del presidente del Gobierno y autoridades españolas", detallaron desde la Casa Real.

El rey Felipe VI se mostró convencido de que Sevilla es la ciudad perfecta para acoger esta IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas entre el 30 de junio y el 3 de julio. Desde el Patio de las Doncellas del Real Alcázar de Sevilla se dirigió a sus invitados para agradecerles su presencia e invitarles a que disfruten de la ciudad. En plena ola de calor, las temperaturas no dan tregua y el rey bromeó asegurando a los presentes que no será peor en adelante. Con citas a Averroes, el filósofo y medico andalusí, y al poeta sevillano Antonio Machado, con su verso "Hoy es siempre todavía", el rey ha instado a los presentes a alcanzar acuerdos porque no hay tiempo que perder en materia de financiación al desarrollo. Un asunto clave que reunirá en la ciudad, dijo, a más de 10.000 personas. "Nos instan a actuar ahora, y no más adelante", señaló.

PI STUDIO

"La ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio, y el odio lleva a la violencia. Esa es la ecuación", dijo parafraseando a Averroes. El rey se mostró convencido de que "estarán de acuerdo en que esta ecuación, tan sencilla como preocupante, explica muchos de los conflictos actuales", así como "la erosión del mundo multilateral". Pidió a los asistentes que honren esta promesa en Sevilla en 2025, recordando que "los ojos de millones de personas están puestos en esta Conferencia, porque sus esperanzas y necesidades merecen resultados, y ciertamente no merecen fracaso ni decepción". "¿Qué mejor lugar y qué mejor momento para reavivar su confianza y esperanza?", ha concluido deseando que todos los asistentes disfruten de su estancia en la capital hispalense.

A esta cita han asistido, entre otras autoridades, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz.

Decenas de autoridades

A lo largo de la tarde, Felipe VI mantuvo encuentros con diversas autoridades. En primer lugar, una cita a las 17:00 con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, "y una delegación de la ONU", según apuntan desde Casa Real. Más tarde, a las 17:45, recibirá al presidente de la República de Mozambique, luego al de la República de Panamá, y por último, a las 19:45, al emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani.

Media hora antes de que comience del banquete de gala, ya a las 20:30, los monarcas españoles darán la bienvenida a todos los asistentes a la cena. Tras los correspondientes saludos, está planificado que el rey intervenga y pronuncie unas palabras ante todos los mandatarios congregados este domingo en el Álcazar.

Imagen de recurso del Real Alcázar de Sevilla. / María José López / Europa Press

Casa Robles, encargados de la cena

Esta cena de honor correrá a cargo de Casa Robles, según ha podido saber El Correo de Andalucía. Esta emblemática empresa de restauración, fundada en Sevilla en 1954, suele estar presente en las grandes citas celebradas en la ciudad, y esta vez no iba a ser menos. Una apuesta segura que pondrá a disposición de cada comensal una selección de platos representativos de la gastronomía española y andaluza.

"La experiencia con la que contamos y el gran número de comensales a los que servimos con la tecnología e instalaciones necesarias, hacen que estemos preparados para eventos de cualquier magnitud", describen en Casa Robles en su página web.

Aunque este banquete también ha tenido consecuencias para el resto de la ciudadanía: la recepción de Don Felipe y Doña Letizia de este domingo ha supuesto que se haya deshabilitado la compra de entradas para todo el fin de semana para visitar las Cubiertas del Palacio Gótico y a la Galería Superior de Grutesco, o el propio Real Alcázar y Cuarto Real Alto. Las puertas de este monumento se volverán a abrir ya el lunes a las 11:00.

Asimismo, se canceló el concierto que iba a ofrecer el pianista Chico Pérez el sábado a las 21:00 en el marco de las Noches en los Jardines del Real Alcázar. Al ser el único recital programado para este fin de semana, solo se ha visto afectado este artista, retomándose las actuaciones el próximo martes.

El lunes, cena en Dueñas con Pedro Sánchez

La de este domingo no será la única comida oficial que tendrá lugar en la capital andaluza. Tras la primera jornada de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, el lunes por la noche el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ofrecerá una cena en el Palacio de Dueñas, propiedad de la Casa de Alba.

Será por tanto la segunda gran cita que tendrán los jefes de Gobierno y demás invitados. Y como en la del Alcázar, todo se está llevando dentro de la máxima confidencialidad y privacidad, con una estrictas medidas de seguridad y un protocolo ajustado hasta el más mínimo detalle para que todo salga a la perfección.