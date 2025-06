Junqueras quita hierra al retraso de la bilateral pero reclama un "buen acuerdo" en financiación

A dos días para que expirara el plazo que ERC dio al PSC para presentar una propuesta de nueva financiación, los republicanos han decidido darles más tiempo. "Las fechas son importantes, pero los contenidos son más importantes que las fechas", ha asegurado el presidente del partido este sábado desde Bellpuig, donde ha estado importancia al "incumplimiento" del calendario marcado inicialmente y se ha centrado en señalar que velaran por el "contenido".

"Si el PSOE necesita unos días más que se los tome. Nosotros estamos aquí para garantizar un buen acuerdo", ha concretado, tras reconocer que el "contexto" de crisis interna del PSOE a raíz del 'caso Santos Cerdán' no ayuda a la negociación.

Junqueras se ha pronunciado así después de que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara que la bilateral Estado-Generalitat que formalizará el acuerdo se celebrará a mediados de julio, quince días más tarde de la fecha inicialmente prevista. Montero lo dijo en una entrevista que El Correo de Andalucía, diario del grupo Prensa Ibérica, publicará este domingo. Este sábado, el Govern ya ha enviado la convocatoria formal del encuentro, que se celebrará el próximo 14 de julio en Barcelona.

Para esta fecha, Cerdán ya habrá declarado ante la justicia por la presunta corrupción de la que se le acusa, el PSOE habrá decidido ya quién le sustituye como secretario de organización y número tres del partido en un comité federal y habrá tenido lugar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre este caso.

"El PSOE no está en el mejor momento para tomar decisiones valientes y que exigen coraje", ha reconocido Junqueras en la misma intervención ante los cuadros de su partido. Los republicanos reclaman que el modelo pactado sea fiel a los términos en los que se comprometió el PSC, que son que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos y que la cuota de solidaridad no vaya en detrimento del principio de ordinalidad en el reparto de recursos, algo no comparten partidos como Compromís, el BNG o Més Mallorca, que forman parte de la mayoría que hasta ahora ha sostenido el Gobierno y que deberían apoyar la reforma.

"Tiene que ser el mejor acuerdo para Catalunya, pero también para muchos de aquellos que lo tendrán que votar. [...] No es fácil y si el PSOE tiene dudas y problemas internos aún menos", ha confesado el líder de ERC.

Aviso para los presupuestos

Sin embargo, Junqueras también ha lanzado un aviso al president Salvador Illa, con quien está negociando a contra reloj el contenido del pacto, de cara a un posible acuerdo para los presupuestos de la Generalitat del próximo año. "Hasta que este acuerdo no llegue y la implementación no se garantice cada día, no podremos llegar a acuerdos importantes con el partido socialista", ha rematado.

La negociación de presupuestos no es un tema menor para Illa. Aprobarlos supone ganar un año de estabilidad y asegurarse, como mínimo, llegar al ecuador del mandato. Después del acuerdo sobre el traspaso de Rodalies de la semana pasada, que ahora se formalizara este pacto sobre financiación allanaría el terreno para que ERC entrara a negociar las cuentas del Govern.