Alejandro Fernández negocia con la dirección del PP la incorporación del veto a los pactos con Junts en la nueva hoja de ruta del partido

En pleno debate interno sobre el rumbo ideológico del PP, y a las puertas de su congreso nacional, el líder popular en Catalunya, Alejandro Fernández, ha vuelto a marcar distancias con la dirección de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PPC quiere endurecer la línea política de la formación y dejar por escrito en la ponencia que se votará la próxima semana que el partido no podrá alcanzar "pactos de gobierno" con formaciones que busquen "subvertir el orden constitucional". Sin citar siglas, la enmienda de Fernández a la hoja de ruta apunta claramente a los partidos independentistas, y en particular a Junts.

Su propuesta ha encendido las alarmas en Génova, que intenta evitar que se escenifique ningún tipo de choque interno durante el congreso, más aun después de que la líder popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, otra verso libre del PP, haya renunciado a presentar enmiendas al modelo de primarias del partido. Según fuentes del partido, los ponentes del documento político están negociando con Fernández una fórmula transaccional que permita recoger parte del espíritu de su enmienda sin asumir un veto absoluto. El objetivo: evitar que la propuesta llegue al plenario, se vote y le dé al líder catalán un protagonismo que el partido quiere evitar en un cónclave diseñado para fortalecer la figura de Feijóo y preparar el terreno ante un posible adelanto electoral.

Alberto Núñez Feijóo y el presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández. / EUROPA PRESS

Un aviso a Feijóo

La enmienda que defiende Fernández establece que el PP no podrá alcanzar "pactos de gobierno" con fuerzas que incluyan entre sus fines la ruptura del marco constitucional, aunque los contenidos concretos del acuerdo no lo recojan. "La enmienda no veta partidos ni ideologías, sino a quienes proponen métodos ilegales", matizan desde su entorno. Con esta propuesta, el líder del PP catalán busca enviar un mensaje claro a Feijóo ante cualquier posible tentación de acercarse a Junts en el futuro: que no cuente con los votos de Carles Puigdemont para llegar a la Moncloa. O, al menos, que si lo hace, sepa que levantará ampollas. No solo en Catalunya, donde Fernández ya ha hecho pública su oposición, sino también en otras plazas relevantes del partido, como Madrid, donde Ayuso también ha mostrado su rechazo frontal a este tipo de pactos.

Isabel Díaz Ayuso, en Barcelona, entre Alejandro Fernández y Daniel Sirera / ACN

Frente a esta posición, la dirección nacional ha optado por una fórmula más matizada. La redacción actual de la ponencia admite la posibilidad de llegar a acuerdos con formaciones como Junts, siempre que se mantengan dentro de los límites constitucionales. "Se puede hablar de todo lo que la Constitución y las leyes permiten, y con todos los que estén dispuestos a cumplirlas", señala el texto, aún abierto a modificaciones.

Esa diferencia de enfoque es la que ahora se intenta salvar. Según la normativa del congreso, una vez vencido el plazo de presentación de enmiendas —el pasado 25 de junio—, se abre un periodo de negociación entre los ponentes y los autores de las propuestas para valorar si se pueden integrar directamente al texto mediante transaccionales. En este caso, el objetivo de Génova es evitar el debate público sobre la enmienda de Fernández, que podría poner en evidencia una falta de cohesión interna del partido en un asunto tan sensible como la relación con el independentismo.

Un tema polémico en el PPC

El PP catalán se mueve entre dos aguas. Por un lado, reconoce que la enmienda de Fernández va más allá de lo que muchos en el partido consideran viable. Por otro, también comparten la incomodidad ante cualquier gesto que pueda interpretarse como una apertura a pactos con los posconvergentes. Algunos dirigentes consultados alertan de que la propuesta de Fernández puede leerse como un "cordón sanitario", una lógica que el PP rechaza cuando se aplica a la extrema derecha y que también ha dejado claro en en el actual texto de la ponencia. "El independentismo ya no está en el centro del debate político. No tiene sentido cerrarse a acuerdos concretos, por ejemplo, en fiscalidad, donde a veces coincidimos con Junts", apunta un dirigente del PPC.

Alejandro Fernández, presidente del PPC, junto a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. / NICO TOMÁS (ACN)

La estrategia de Fernández no sorprende dentro del partido. "Alejandro siempre va por su cuenta. Presentó sus enmiendas sin decir nada a nadie", lamenta una fuente autorizada del PP catalán. Su propuesta circuló primero por los medios de comunicación y, tras ello, el líder catalán la compartió a los miembros del partido en una reunión de la junta autonómica celebrada este jueves. "Ya lo habíamos leído todo", comenta otro dirigente con tono irónico.

El desafío con Feijóo

No es la primera vez que Fernández se desmarca del discurso de Génova por este asunto. Ya lo hizo en 2023, cuando criticó abiertamente la posibilidad de que Feijóo se reuniera con Puigdemont durante su intento fallido de investidura, y ha mantenido esa línea en público y en privado desde entonces. En su libro 'A calzón quitado' dejó por escrito su rechazo a cualquier tipo de entendimiento con los independentistas. Esta vez, busca dejarlo también por escrito en el documento político que marcará el rumbo del partido.

El congreso nacional del PP, previsto para la próxima semana, se celebra en un contexto de creciente incertidumbre política. Aunque las elecciones generales están fijadas para dentro de dos años, el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez y la supuesta implicación del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, en una trama de corrupción, alimentan las quinielas sobre un posible adelanto electoral, que, de momento, el jefe del Ejecutivo ya ha descartado. En ese escenario, Feijóo busca proyectar una imagen de liderazgo firme y partido cohesionado. Pero en Catalunya, al menos, aún hay una voz que desafina.