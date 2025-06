Govern y ERC negocian contra reloj la propuesta de la financiación singular al margen de la bilateral con el Estado

Quedan cuatro días y en política eso es "mucho tiempo". Es la máxima a la que se acoge el Govern para mantener viva la expectativa de que aún es posible que el lunes, el día que expira el plazo acordado con ERC, haya avances en la concreción de la financiación singular. Todas las partes admiten que es muy difícil que se celebre la comisión bilateral inicialmente prevista para antes de julio para consagrar el modelo porque la parte estatal pide más tiempo. El Gobierno confirma que no hay por ahora una cita agendada. Pero el president Salvador Illa exprime contra reloj la negociación con los republicanos para, igualmente, presentar las bases de la propuesta en la que han estado trabajando con la comisión de expertos y dar por cumplida esta primera parte.

Está por ver si esa interlocución, que reconocen también los republicanos, llega o no a buen puerto, como querría el jefe de la Generalitat. Fuentes socialistas aseguran que el lunes quedará reafirmado el compromiso del Govern con la financiación singular con independencia de cuándo sea la puesta de largo de la bilateral. ERC mantiene que no va a participar de una escenificación en el terreno de lo simbólico vacía de contenido, pero fuentes del partido capitaneado por Oriol Junqueras confirman que la negociación está abierta y que no cierran la puerta a alcanzar un acuerdo que sea "beneficioso" para Catalunya. Eso sí, para ello, advierten, Illa tendrá que moverse.

"Es él a quien más le urge", sentencian los republicanos en referencia a los presupuestos de 2026 con los que el Govern aspira a apuntalar su estabilidad. Desde el inicio de la legislatura catalana ERC ya dejó claro al president que no apoyaría nuevas cuentas si no cumplía con la financiación singular y con Rodalies. Es algo que se ha encargado de recordar reiteradamente tanto al PSC como al PSOE y en lo que insistirá en el consejo nacional que celebran el sábado, a 48 horas de que acabe el tiempo para ceñirse a ese primer calendario que fijaron ambas partes. Con la gestión de los trenes, dan por bueno lo logrado, pero falta ahora la carpeta que ejerció de catalizador de la investidura de Illa. En los últimos días, los teléfonos, también entre el partido de Junqueras y el Ministerio de Hacienda, echan humo, pero los republicanos mantienen que todo continúa "muy verde".

El Gobierno echa balones fuera

En el Gobierno han pasado de reclamar más tiempo a echar balones fuera para desentenderse sobre el calendario fijado. Desde el ministerio de Hacienda evitan precisar cuándo podrán poner sobre la mesa una propuesta concreta sobre el modelo para la financiación singular y explican que no está agendada en estos momentos una reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. El próximo lunes y buena parte de la próxima semana, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, centrará mayormente su agenda en Sevilla, en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU, a la que también acudirá Illa el miércoles. Tampoco está agendada la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, según confirman fuentes del ministerio de Política Territorial.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un pasillo del Congreso. / Jesús Hellín - Europa Press

Desde la cúpula de la sede de la calle Calàbria siguen apuntando a la ministra Montero como principal "freno" para los avances. ¿Cuál es el escollo? Según ERC, se suman distintas "excusas", además de considerar que el PSOE está en estos momentos más centrado en la crisis por la corrupción que le acecha que en hablar de la financiación. Justo el mismo lunes comparece Santos Cerdán ante el juez. Aseguran que la también vicepresidenta esgrime que para que la financiación singular prospere se tienen que garantizar los apoyos suficientes y que habría que asegurar que lo bendicen formaciones como Compromís o el BNG, y que ello comporta que tanto Valencia como Galicia puedan salir beneficiados con el modelo de reparto.

Además, según su versión, Montero busca también que Andalucía, comunidad en la que es la líder del PSOE y candidata, también gane con la nueva financiación. "Para eso necesita muchos recursos y claro, con el gasto de 11.000 millones más en Defensa dice que no hay suficiente dinero", afirman los republicanos. Fuentes del Ministerio de Hacienda replican sobre este extremo que "el modelo será el que sea con independencia del gasto en defensa". Sin comprometerse con un calendario, en el Ejecutivo sí trasladan de forma genérica que cumplirán con sus compromisos y destacan que, además de estar aterrizándose la propuesta a nivel técnico, se mantienen negociaciones a todos los niveles. “Hay conversaciones muy habituales”, señalan desde el departamento de Hacienda en referencia a ERC.

El Gobierno quiere extender su propuesta a las singularidades propias de cada comunidad autónoma, tanto para evitar agravios comparativos como para asegurar el apoyo de la mayoría de investidura. Como con la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que surgió también de un acuerdo con los republicanos, otros socios parlamentarios reclaman que no se deje fuera a las comunidades autónomas que representan, especialmente Compromís. Fuentes de la formación valencianista avisan que serán firmes para que se garanticen sus demandas en el nuevo modelo de financiación. “Está recogido en el acuerdo de investidura”, zanjan las mismas fuentes. Sin embargo, reconocen que desconocen las intenciones de Hacienda y que no han recibido una llamada para poder consensuar la propuesta antes de que se presente.