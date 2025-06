Junts pide al TC que use "medidas coercitivas" contra el Supremo si no aplica ya la amnistía

Junts ve el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía como una "conquista del independentismo" lograda "en contra de la voluntad de muchos" y cree que supone una "enmienda a la totalidad a la represión del Estado". Así lo ha apuntado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que también ha querido dejar claro que la exoneración "no pasa página absolutamente de nada" y que el "conflicto recae en como hacer efectivo el mandato del 1 de octubre". Desde la sede del partido, Turull también ha exigido al TC que ponga en marcha todos los mecanismos a su alcance, incluidas las "medidas coercitivas", para exigir al Tribunal Supremo que aplique la norma.

En este sentido, el 'número dos' del partido ha recordado que el tribunal impuso multas de 12.000 euros diarios a los integrantes de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1 de octubre de 2017 por no cumplir sus resoluciones, y ha reclamado el mismo trato ahora para el alto tribunal. "Pedimos que el Constitucional sea tan exigente con el Supremo como lo ha sido con los independentistas", ha sentenciado.

Sobre el posible regreso del expresident Carles Puigdemont, Turull ha evitado adelantar pantallas y se ha escudado con que será su defensa jurídica quién decidirá las acciones legales que tomará a partir de ahora. "Si el estado español fuera un estado de derecho y una democracia completa, el juez Llarena retiraría de forma inmediata la orden de búsqueda y captura", ha aseverado el secretario general. Y tampoco ha querido avanzar el estado de las negociaciones con el PSOE después del 'caso Cerdán'.

El aval del TC a la ley es una victoria moral, pero de momento no tendrá ninguna consecuencia directa para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al no incluir mención alguna sobre la aplicación de la amnistía a la malversación. Tampoco para el propio Turull, que durante la rueda de prensa no ha evitado descartar volver a presentarse a unas elecciones si se le acaba levantando la condena vigente por inhabilitación, aunque ha asegurado que no le hace falta un cargo público para hacer política. "Mi compromiso no depende de Marchenas ni Llarenas", ha rematado.

Ni a Puigdemont ni a Turull se les aplicó la amnistía porque el Supremo entendió que el delito de malversación entra dentro de las excepciones que la propia ley de amnistía incluye, al considerar que el desvío de dinero público para un referéndum ilegal supuso una forma de enriquecimiento personal. Para que el TC se pronuncie sobre la inclusión de la malversación en la norma habrá que esperar a que resuelva los recursos de amparo de los afectados, y la previsión es que los recursos de amparo de todos ellos se resuelvan a finales de año.

Medidas cautelares

Sin embargo, con tal de acelerar este trámite, la defensa de Puigdemont tienen previsto pedir al Tribunal Constitucional que presente medidas cautelares para que se le retire la orden de detención, algo que se podría incluir en el recurso de amparo para cuya presentación su defensa dispone de 20 días hábiles desde que se rechazó el incidente de nulidad.

Así lo ha explicado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en declaraciones a Rac 1, donde también ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional: "Hemos demostrado en todas las esferas posibles que estaban equivocados: dijeron que no era constitucional y hoy sabemos que lo es". Y ha lanzado un mensaje al Tribunal Supremo: "Los cuentos se le van agotando. El supremo no tiene más relatos que contar". Preguntado por si cree que el expresident podría volver para Navidad, Boye ha respondido con contundencia: "Supongo que el TC en las medidas cautelarísimas no se va a tirar seis meses".