El Govern admite que la bilateral para formalizar la financiación singular podría retrasarse

Quedan cinco días para que expire el plazo que el PSC y ERC pactaron para que el acuerdo sobre la financiación singular se formalice en una comisión bilateral Estado- Generalitat. Sin embargo, la celebración de esta cita en el aire. El Govern se expresa de forma ambigua, porque a la vez que asegura que trabaja para cumplir con el calendario previsto no confirma que el próximo lunes pueda reunirse esté órgano. Y fuentes de los republicanos son tajantes a la hora de subrayar que todo está "verde", que ven lejos la entente si no se mueve el Ministerio de Hacienda y advierten al president Salvador Illa de que no explicarán las cosas "a medias" ni participarán en ninguna escenificación vacía de contenido.

"Más allá de la comisión bilateral, mantenemos el compromiso de mejorar la financiación. Lo fundamental es tener acuerdo sobre el modelo", ha asegurado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, que ha admitido que no está en condiciones de asegurar una fecha para un encuentro de este calibre entre la Generalitat y la Moncloa. Lo "óptimo", ha reconocido, sería que así fuera para ceñirse a lo pactado, pero en todo caso ha restado importancia a cuándo será esta puesta en escena porque lo crucial, ha insistido, es que haya un pacto sobre la concreción del modelo, algo que considera posible pese al estrecho margen de tiempo que queda y la complejidad de la materia.

Fuentes socialistas tratan de quitar hierro a la fecha de la bilateral -"no viene de una semana o de dos", aseguran- y apuntan que la previsión es que el próximo día 30 el Govern ratifique su compromiso con una financiación más justa para Catalunya basada en el principio de ordinalidad y de solidaridad. Está por ver si eso será posible de la mano de ERC, como querría Illa.

ERC lo ve todo "verde"

"No sería la primera vez que el acuerdo llega en el último momento", ha dicho la portavoz del Executiu, que ha subrayado que la financiación es un objetivo "prioritario" para el Govern y que justamente por ello tienen entre ceja y ceja llegar al lunes con una propuesta. Paneque ha asegurado que la consellera de Economia, Alícia Romero, está trabajando a toda velocidad con los expertos y niega, como apunta ERC, que la parte estatal haya ralentizado las negociaciones.

De hecho, ha afirmado que la crisis del PSOE no ha tenido ningún impacto en las conversaciones -precisamente, el lunes, el mismo día que debería concretarse la financiación, comparece ante el juez como imputado Santos Cerdán-, y que si se están apurando los tiempos es porque la propia materia que se aborda es de por sí compleja; pero se trata de una versión que choca con la del partido de Oriol Junqueras.

Fuentes de la cúpula de Calàbria reconocen que hay "mucha faena hecha" por la parte catalana en cuanto al modelo y el sistema de recaudación a través de la Agència Tributària de Catalunya, pero que el flanco estatal con la ministra María Jesús Montero al frente es otro cantar. "Las cosas se han enfriado en las últimas semanas y en los últimos días todavía más", aseguran haciendo alusión al terremoto en el que está sumido el PSOE por el presunto caso de corrupción que lo acecha. En todo caso, los republicanos hacen notar que "la presión" es para Illa, que ha reiterado que cumpliría con su palabra, por lo que esperan que en estos cinco días el president se mueva para desencallar la situación.

La reunión con Sánchez

Hermética ha sido la portavoz al ser preguntada por si la financiación singular y el posible retraso de la bilateral formó parte de la conversación que el president Illa mantuvo con Pedro Sánchez el viernes en la Moncloa. Se ha limitado a decir que ese intercambio se enmarca en la relación "cordial y fluida", también en lo personal, que mantienen ambos dirigentes más allá del ámbito institucional. Lo que sí ha negado con rotundidad es que el líder de los socialistas catalanes abra la puerta a convertirse en el relevo del presidente del Gobierno en caso de que la legislatura acabe de forma abrupta. "Se descarta cualquiler escenario alternativo al que hay: Sánchez en el Gobierno de España e Illa en el de Catalunya", ha sentenciado la portavoz del Govern tratando de frenar cualquier especulación al respecto.

"Tiene un contrato con los catalanes", aseguran fuentes gubernamentales, que añaden que Sánchez sabe que "no le puede pedir" a Illa que asuma otro rol que no sea el de president cuando solo hace 10 meses que logró ese hito y que, en todo caso, Illa tiene claro que su lugar es ahora comandar la Generalitat. Otra cosa es, admiten, que el presidente consulte y coordine con él como continuar su mandato, algo que, aseguran, batallarán para que así sea prestándole su apoyo incondicional.