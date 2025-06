Cerdán asegura tener 8.320 euros menos en el banco que cuando recogió el acta de diputado en 2023

Santos Cerdán asegura que, actualmente, tiene menos dinero que en verano de 2023, cuando comenzó la legislatura. Concretamente, el exsecretario de Organización del PSOE, señalado por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por presuntamente cobrar mordidas por la concesión de obras públicas, dispone en su libreta de ahorros de 47.000 euros, 8.320 euros menos que cuando asumió el acta de diputado hace dos años.

En la declaración de bienes y rentas que ha registrado en el Congreso al dejar su escaño, como le obliga la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el exdirigente socialista asegura tener 47.000 euros en su libreta de ahorro, mientras que en agosto de 2023 declaró 55.320 euros. Más allá de eso, la declaración presenta pocos cambios: un incremento del IRPF que pagó, de 15.728 euros en 2022 a 26.237 en 2024; y un descenso de 14.350 euros en los préstamos que debe, uno por la compra de un domicilio y otro por la adquisición de un Volvo XC60 T6. Aun así, Cerdán asegura que aún tiene pendiente el pago de 28.550 euros entre ambos préstamos.

El exsecretario de Organización del PSOE sostiene que tan solo posee su vivienda en Navarra, comprada en régimen de gananciales en 1994, y el Volvo XC60 T6, adquirido en 2023. Además, ha declarado que el sueldo neto que recibió como diputado es de 79.184 euros anuales. Ahora, tras renunciar al escaño hace un par de semana, Cerdán ha solicitado la indemnización que le corresponde por haber sido diputado durante seis años y que asciende a alrededor de 19.400 euros brutos, que se le pagarán en seis mensualidades.

El PP pidió a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que no le pagara, pero fuentes parlamentarias han avanzado que no es posible hacerlo si sobre el exdiputado no pesa una sentencia condenatoria que conlleve un embargo de bienes o un requerimiento de Hacienda para hacerlo.