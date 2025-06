Junts ve "insuficientes" las condiciones para frenar la opa del BBVA al Sabadell y ERC confía en que fracase

La decisión del Consejo de Ministros de complicar la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell no desvela todavía cuál será el desenlace de la operación, aunque sí vislumbra un futuro de tres años -prorrogables a cinco- en los que el Gobierno impide su fusión, aunque no puede hacerlo para siempre. Si bien a ojos de ERC y Comuns esta maniobra inspira confianza para que el banco vizcaíno finalmente cese en su intento de fusión, desde Junts consideran que esta prohibición temporal es insuficiente y que el Gobierno debería haber "ido más lejos".

"Las condiciones no son suficiente contundentes, creemos que debería de haber ido más lejos", declaran los posconvergentes en un comunicado hecho público la tarde del martes. El principal reproche que le hacen al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez es que estos requisitos adicionales deberían haber sido más "inequívocos" para lograr "frenar la opa" y dar así "mayor seguridad". Si bien el Gobierno ha puesto el foco en garantizar que la gestión de los bancos, así como las plantillas, sigan funcionando de forma autónoma durante el plazo fijado, desde Junts critican que esta "independencia" no debería ser "de forma limitada", sino "siempre". Aun así, el Gobierno no tiene potestad para desautorizar la fusión, si bien puede forzar con condiciones más duras a que el BBVA, que todavía no se ha pronunciado, retire la opa.

ERC y Comuns, con el Gobierno

Esto es precisamente lo confían que pase desde ERC. "Esperamos que las condiciones que ha puesto el Gobierno evidencien que esta opa no tiene sentido si pensamos en los ciudadanos, depositarios, empresas y accionistas", sostienen los republicanos en un comunicado hecho público este martes. Así, los republicanos esperan en que la condición impuesta por el Ejecutivo haga "fracasar" la opa hostil, algo que, a puerta cerrada, también reconocen desde el Govern. ERC considera que, de salir adelante la operación, se vería afectado negativamente el sistema financiero catalán, así como la financiación de las pymes y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Todo ello, según su visión, acabaría beneficiando a Madrid a costa del sector financiero catalán.

Los Comuns lo valoran positivamente

Por su parte, fuentes de los Comuns también han valorado positivamente la decisión del Ejecutivo, asegurando que "el Gobierno ha actuado con responsabilidad, anteponiendo el interés general frente a los intereses corporativos". Subrayan que, como han defendido siempre, era imprescindible garantizar todos los puestos de trabajo, proteger los derechos laborales y mantener la red de oficinas. Además, destacan que se han fijado condiciones para asegurar una "competencia bancaria equilibrada, la protección de las personas consumidoras y el apoyo al tejido empresarial".

Así consideran que esta decisión es "coherente" con lo que siempre han defendido tanto desde Catalunya como desde su formación política: proteger un sistema bancario arraigado al territorio, con una oferta financiera próxima, justa y adaptada a las necesidades de familias, pymes y cooperativas, y evitar la creación de gigantes bancarios. "Apostamos por una estructura bancaria diversificada, resiliente y comprometida con el desarrollo económico local", recalcan.

De momento, en Catalunya, Junts, ERC y los Comuns, además del Govern, se han pronunciado respecto a la decisión del Gobierno, que ha tenido lugar en un día festivo en la comunidad autónoma: Sant Joan. De hecho, el rechazo a la opa es uno de los pocos consensos entre los partidos catalanes, ya que desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diera luz verde a la opa, la mayoría de los partidos —PSC, Junts, ERC, PPC, Comuns y CUP— se han mostrado reticentes a esta fusión. De hecho, el Parlament aprobó hace dos semanas una moción que rechazaba la operación.