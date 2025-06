El Govern da por salvado el Banc Sabadell

El Govern de la Generalitat está convencido de que con las condiciones impuestas por el Gobierno al BBVA el Banc Sabadell tiene el camino despejado para su continuidad en Catalunya. Está por ver si el endurecimiento de los requisitos supone una estocada definitiva para la opa, algo que tanto el president Salvador Illa como la consellera Alícia Romero han esquivado dar por hecho públicamente, aunque fuentes del ejecutivo catalán consideran que los criterios fijados hacen "muy difícil" la compra. A la espera de que la entidad vasca se pronuncie y dé pistas sobre los pasos que piensa dar a partir de ahora, el Govern se esmera en celebrar la actuación de la Moncloa tratando de argumentar que ha hecho todo lo que está en sus manos para preservar el actual sistema bancario catalán.

Illa ha sido el primero en inaugurar la respuesta optimista de la Generalitat. En un mensaje en la red X ha festejado que se "pone por delante el interés general", además de sacar pecho de que sus gestiones "rigurosas, dialogantes y discretas" para influir en la respuesta del Consejo de Ministros en la línea de complicar la operación de fusión "han dado sus frutos". Horas después, en una comparecencia ante los medios, la consellera de Economia ha puesto en valor que las condiciones impuestas garantizan un sistema financiero "equilibrado" desde el punto de vista territorial que mantendrá la "sensibilidad" con las necesidades de crédito tanto de las pymes como de los clientes en un ecosistema que considera lo suficientemente concentrado en Catalunya, además de garantizar los puestos de trabajo de las entidades.

"Como mínimo tres años"

Todo eso, ha apostillado, queda blindado "como mínimo tres años" prorrogables a otros dos, expresión que denota que en el Govern no tienen la certeza de que la opa pueda frenarse por más empeño que hayan puesto en ello. De hecho, preguntada por si las exigencias al BBVA podrían haber sido más duras hasta el punto de hacer inviable directamente la compra del Sabadell o que las condiciones fijadas no estuvieran limitadas en el tiempo, ha admitido que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene capacidad para tomar una decisión tan drástica". En todo caso, ha apuntado, la pelota está ahora en el tejado de la entidad vasca; pero tome el camino que tome, ha añadido, la vocación del Govern es continuar trabajando con los dos bancos "con normalidad".

Se ha actuado con respeto transparente y escrupuloso a las reglas y los tiempos Salvador Illa — President de la Generalitat

Fuentes gubernamentales admitían en las últimas semanas que no se trataba de una decisión sencilla para el Gobierno de Sánchez en un contexto europeo favorable a las fusiones bancarias, por lo que la Generalitat trata de proyectar que los socialistas, tanto desde Catalunya como desde Madrid, han hecho todo lo que estaba a su alcance. "Se ha actuado con respeto transparente y escrupuloso a las reglas y los tiempos", ha asegurado Illa a sabiendas de que el BBVA se reserva la carta de acudir a la justicia alegando una vulneración de la ley de la competencia, de la misma manera que también la Comisión Europea tiene capacidad para poner cartas en el asunto.

Respuesta tímida de la oposición

La respuesta de la oposición en Catalunya ha sido tímida tras semanas reprochando a Illa que no hiciera lo suficiente para frenar la opa, pese a que el president ha defendido abiertamente, incluso ante el Cercle d'Economia el pasado mes de mayo, que "prefería" que no tirara adelante y en el Parlament prometió utilizar su ascendencia sobre el Gobierno de Sánchez para decantar la balanza. Por ahora, y ante la incertidumbre de cómo se posicionará el BBVA, Junts ya ha apuntado que considera insuficientes los requisitos y que el Gobierno debería haber ido "más lejos".

ERC, a su vez, ha emitido un comunicado en el que ni aplaude ni recrimina las medidas impuestas y se limita a desear que las condiciones establecidas haga "fracasar" la compra. Los Comuns sí que han mostrado un mayor entusiasmo subrayando que el Consejo de Ministros, del que forman parte, haya actuado "con responsabilidad" primando el interés general por delante del corporativo. "La decisión del Gobierno es coherente con lo que siempre hemos defendido desde Catalunya y desde los Comuns", han valorado.

Unos y otros, no obstante, modularán las respuestas en función de los movimientos que el BBVA haga en las próximas horas. El Govern del PSC ha hecho bandera de haber devuelto a Catalunya la "estabilidad" en términos políticos y económicos, además de haberse colgado la medalla del regreso de la sede social del Banc Sabadell y de la fundación la Caixa y Criteria, por lo que la fusión buscada por la entidad vasca supondría un torpedo a esa línea argumental del Executiu capitaneado por Illa.