El Rey carga contra las "identidades excluyentes" y los "extremismos" desde Montserrat

La primera vez tras la dictadura que el Rey de España visitó Montserrat fue el 17 de febrero de 1976. El monasterio había sido un fortín de la resistencia antifranquista y el abad Cassià Maria Just reivindicó entonces ante Juan Carlos I la amnistía de los presos políticos. 49 años después, es su hijo, Felipe VI, quien acompañado de la Reina Letizia ha sido recibido en una enclave que es símbolo del catalanismo y lo ha hecho, precisamente, en la semana que está previsto que el Tribunal Constitucional dé el visto bueno a la ley de amnistía para los líderes del 'procés'.

Tras dejar atrás años de presencia hostil en Catalunya mientras el independentismo gobernaba la Generalitat, el monarca ha aprovechado la celebración del milenario de la Abadía para consagrar la "normalidad" institucional que Salvador Illa presume que se ha impuesto bajo su presidencia. Felipe VI ha tratado de restablecer unos puentes que se dieron por rotos en 2017 después del 1-O con un discurso pronunciado en buena parte en catalán que nada tiene que ver con el que hizo entonces y en el que ha cargado contra los "discursos totalitarios, las identidades excluyentes, los prejuicios, los extremismos y las pretensiones de superioridad moral".

Seamos constantes en la renuncia a los discursos totalitarios, las identidades excluyentes, los prejuicios, los extremismos y las pretensiones de superioridad moral Rey Felipe VI

El momento es otro. Sus palabras de hoy resuenan en un mundo marcado por la escalada en Oriente Próximo liderada por Donald Trump y por el ascenso de la extrema derecha también en España en plena crisis 'in crescendo' del PSOE por la mancha de la corrupción en sus filas. Un polvorín de inestabilidad e incertidumbre a nivel internacional y estatal que contrasta con el apaciguamiento del conflicto catalán y un independentismo en horas bajas que, sin embargo, sustenta la legislatura española.

Símbolo de "apertura y de progreso"

Consciente del peso que tiene Montserrat en el imaginario del catalanismo, Felipe VI ha alabado su espíritu de "apertura y de progreso" y que haya ejercido de "punto de encuentro" entre la cultura catalana, española y europea, un referente que no se queda "inmóvil" como las rocas y que "avanza" compasada con los tiempos. Una reivindicación especialmente relevante justo después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, haya metido baza política abogando por la convocatoria de elecciones a raíz del escándalo de presunta corrupción que azota al PSOE y participando en actos con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Los reyes Felipe y Letizia saludan al abad de Montserrat, Manel Gasch / JORDI OTIX

Ante ese foco buscado por el líder de los obispos, el Rey ha defendido la discreción de la regla benedictina del 'ora et labora' -reza y trabaja- que se cultiva en la Abadía de Montserrat. "Este patrón ético, en el que el valor de la persona se perfecciona en la entrega a los otros, toma una especial importancia en los tiempos actuales; tiempos de graves incertidumbres geopolíticas, de graves conflictos y de guerras con una indescriptible dimensión de sufrimiento humano, tiempos donde todos debemos velar por la preservación y la dignidad del espacio público. El vuestro es y debe ser, para todo el mundo, un mensaje de esperanza", ha sentenciado.

Precisamente, el acto en el que ha participado el Rey, de carácter privado y que, por lo tanto, no ha sido celebrado en la basílica sino en una sala aledaña, era de reconocimiento a la figura del Abad Oliba, arquitecto de la filosofía benedictina. En él, el actual abad, Manel Gasch, con Felipe VI y el president Salvador Illa en primera fila y representantes del tejido empresarial en el auditorio, ha lanzado un alegato a favor de la "estabilidad", una calma que, paradójicamente, reina ahora en Barcelona y brilla por su ausencia en Madrid.

Visita con polémica

La visita de los Reyes no ha estado exenta de polémica entre los monjes de la comunidad, algunos de ellos críticos con el recibimiento pese a que Felipe VI ha subrayado el "vínculo" entre el monasterio y la Corona. También los independentistas han sido críticos con el abad, pese a que nada tiene que ver el contexto con el del 'procés'. Dos fotografías separadas por seis años dan cuenta de la pacificación progresiva que se ha producido tras una década al galope del auge independentista: en 2019, en la entrega de los Premios Princesa de Girona, Felipe VI apenas pudo circular unos metros en la capital catalana porque miles de manifestantes se agolparon para abuchearle; y este lunes, en vísperas de la verbena de San Juan, apenas un centenar de personas han respondido a la convocatoria de la ANC de Lluís Llach para mostrar su rechazo al Rey con esteladas y consignas antimonárquicas.

Eso sí, han logrado que, por motivos de seguridad y tras momentos de tensión con los Mossos a la salida del cremallera, donde los agentes han retenido la protesta para impedir que se acercaran hasta el monasterio, el recibimiento previsto a las puertas de la basílica se haya acabado efectuando en los jardines interiores.

Protestas en Montserrat por la visita de los Reyes de España / JORDI OTIX

Felipe VI y Letizia, acompañados de Illa, han venerado la imagen de la Moreneta aprovechando la visita. No hay Govern de la Generalitat que no haya recorrido en un momento u otro a la oración a la mítica virgen para superar adversidades. Y el actual president tiene por delante una semana compleja: del efecto bola de nieve del caso que acecha al PSOE a la opa del BBVA al Banc Sabadell, la resolución de la amnistía o los avances en la financiación singular. Ante este esprint en final de junio, Illa también se acoge al 'ora et labora'.