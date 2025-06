Felipe VI en Montserrat, hoy en directo: Última hora de su visita a Catalunya junto a la reina Letizia

La ANC convoca protestas contra la visita de los reyes a Montserrat

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado para este mismo lunes marchas para protestar contra la visita de Felipe VI junto a Doña Letizia: "No es bienvenido en Catalunya", sostienen desde la entidad. Asistirá el presidente de la entidad, Lluís Llach, y se han organizado 3 columnas para hacer la marcha a pie (desde Collbató, desde Coll de Can Maçana y desde Monistrol de Montserrat hasta el Monasterio); en coche desde Can Maçana; y en cremallera, desde el aparcamiento del Cremallera de Montserrat, en Monistrol.