¿Por qué ERC y Junts no rompen con Sánchez? Los 5 asuntos pendientes que sostienen la legislatura

Pese a que los escándalos de presunta corrupción cercan al PSOE y a Pedro Sánchez, dos de sus principales socios en el Congreso, ERC y Junts, no quieren dar la legislatura por muerta. No es que les guste correr el riesgo de abrasarse al lado del presidente, sino que tienen abiertas varias negociaciones con el Gobierno que les gustaría salvar antes de volver a las urnas. Son temas que, aparte de ser de calado, difícilmente sobrevivirán si el próximo inquilino de la Moncloa es el popular Alberto Núñez Feijóo. Sobre todo, si la llave del próximo Gobierno la tiene Vox. Estos son los cinco asuntos pendientes que sostienen la legislatura.

Imagen de archivo la sede de la Agència Tributària de Catalunya. / El Periódico

ERC ha investido tanto al actual presidente del Gobierno como al de la Generalitat, dos socialistas, y si algo da sentido al desgaste asumido es poder conseguir y exhibir algunas contrapartidas. La más importante es una nueva financiación para Catalunya. Los republicanos sienten que, pese a los obstáculos, ahora hay una oportunidad real para avanzar en este tema y solo será así mientras tengan influencia en el Gobierno de Sánchez y en el de Illa.

Desde la dirección de ERC ven a Sánchez en una situación de "extrema vulnerabilidad" y consideran que el escenario político es de "extrema volatilidad", pero quieren apurar las opciones para intentar agotar la legislatura. "Si no hay un presidente que dependa de nosotros, esto [la financiación] no pasará", reflexiona una voz republicana.

"El PSOE no nos gusta, pero una España gobernada por el PP-Vox sería un escenario infernal", añade un dirigente. La clave para que aguante este esquema es que no salgan a la luz nuevas revelaciones que comprometan aún más la imagen de los socialistas, algo que ahora misma nadie puede garantizar que no pase.

Imagen de archivo de un tren de Rodalies. / ALBERT BERTRAN

El otro gran pacto pendiente de ERC con los socialistas es el traspaso de Rodalies a la Generalitat. Y este, a diferencia de la financiación, ya ha empezado a dar sus frutos. El pasado jueves se presentó en Barcelona los estatutos de la nueva empresa que, liderada por la Generalitat -aunque aun con mayoría de Renfe en el accionariado-, gestionará el servicio a medida que se vayan traspasando las líneas.

Este es solo un primer paso de una compleja operación jurídica y política, pero para ERC es la oportunidad de sacar pecho de los resultados que dan sus pactos con los socialistas. Lo hizo ese mismo día la portavoz de los republicanos Ester Capella: "Este es el papel que la gente espera de ERC".

Unas elecciones justo ahora paralizarían el proceso, ya que la Generalitat se quedaría sin interlocutor hasta que se definiera un nuevo Gobierno. Y, en el caso de que ganara el PP, nadie sabe con qué entusiasmo los populares recuperarían este proyecto. Todos los indicios que ha dejado el PP catalán es que nunca le ha parecido una prioridad.

Mossos d'Esquadra en la Terminal T1 del Aeropuerto del Prat. / El Periódico

Dos meses después de la investidura de Sánchez, Junts se estrenó como socio del PSOE en el Congreso exigiendo que la Generalitat tuviera las competencias en materia de migraciones. Fue la contrapartida que pusieron los posconvergentes encima de la mesa para salvar con su abstención dos decretos del Gobierno que pendían de un hilo. La concreción de todo ello, sin embargo, tardó un año y dos meses en llegar, ya que Junts exigía que los Mossos tuvieran el control de las fronteras, algo que el PSOE no estaba dispuesto a ceder y que consideraba inconstitucional.

Finalmente, a principios de marzo de este año, los dos partidos consiguieron armar una proposición de ley que aceptaba que la policía catalana estuviera presente en las fronteras, aunque actuando en "colaboración" con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un término medio entre las posiciones de ambos partidos que, de momento, sigue encallada en el Congreso porque Podemos ha amenazado con tumbarla. El pacto para la gestión de la inmigración es importante para Junts para tratar de reducir trasvase de voto hacia Aliança Catalana.

Otro de los grandes pactos pendientes es la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Se selló incluso antes de la investidura de Sánchez, ya que fue una de las exigencias de Junts para votar a Francina Armengol como presidenta del Congreso. Durante el otoño de 2023 se debatió varias veces en el Consejo de la UE, pero la propuesta chocó con la oposición de varios Estados miembros. El pasado mes de mayo, los posconvergentes consiguieron que el Gobierno volviera a colar la cuestión en el orden del dia del Consejo. Pero, a pesar de que las expectativas eran altas, el resultado fue el mismo. La votación no llegó ni a producirse y tampoco tendrá lugar en la reunión de este mes de junio, prevista para el próximo martes.

Sin embargo, Junts no tira la toalla y mantiene la confianza en el Gobierno. A pesar de haber denunciado que Sánchez no ha usado todas las armas diplomáticas de las que dispone para este propósito, los posconvergentes valoran positivamente el trabajo realizado por el ministro José Manuel Albares y culpan del fracaso a las presiones del PP a los gobiernos conservadores.

Santos Cerdán y Carles Puigdemont en una reunión en Bruselas. / El Periódico

También queda pendiente la aplicación de la ley de amnistía. La cuestión está ahora fuera del alcance del Gobierno, ya que depende de los tribunales, pero Junts viene exigiendo desde hace meses lo que llaman una "amnistía política". Esto es un reconocimiento de su líder como actor político y que se concretaría con una reunión entre Puigdemont y Sánchez.

Hace unos meses estaba prácticamente cerrada una fotografía entre los dos líderes, coincidiendo con una visita del presidente del Gobierno a Bruselas, pero finalmente no se produjo. El único líder socialista que, de momento, se ha prestado a fotografiarse con el expresident ha sido justamente Cerdán. Lo hizo el 30 de octubre de 2023, poco antes del pacto de investidura, en una sala del Parlamento Europeo. Y con una imagen de una urna del 1-O de fondo.

Un año y ocho meses después, con una crisis por corrupción cercando al PSOE y con la amenaza de elecciones anticipadas latente, puede que ya ni a Puigdemont ni a Sánchez les interese una fotografía juntos. De hecho, desde que estalló el caso Cerdán, el líder de Junts se mantiene en silencio.