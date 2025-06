ERC pide la comparecencia del ministro y la consellera de Cultura por las obras de Sijena

ERC ha anunciado este sábado que pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y en el Parlament de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, para que den explicaciones sobre las pinturas de Sijena que se exponen en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y que una sentencia judicial obliga a trasladar a Aragón.

La polémica, que existe desde hace años, se ha recrudecido de nuevo porque, según publican varios medios, la Generalitat y el gobierno aragonés ya estarían hablando de los plazos para el traslado de las obras. Además, las mismas informaciones apuntan que en la última reunión de trabajo sobre este asunto -celebrada el viernes- la Generalitat habría eliminado de las actas las referencias a la "fragilidad de los murales", que podrían dañar las pinturas en su traslado. Así lo han confirmado fuentes del gobierno aragonés citadas por la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Para ERC, los últimos movimientos de la Generalitat va en contra de los intereses de Catalunya y de la lucha que ha planteado el MNAC para intentar frenar el traslado. Este museo ha alegado que no tienen la capacidad técnica para proceder con la devolución sin dañar las obras, por lo que ha anunciado que planteará al juez un incidente de ejecución de la sentencia, es decir, que diga cómo debe aplicarse. Así, el partido de Oriol Junqueras cree que el Govern de Illa ha demostrado una falta de "transparencia y responsabilidad" en un asunto que "afecta directamente a la defensa del patrimonio cultural y a la memoria colectiva del país". "Consideramos imprescindibles que se ofrezcan explicaciones públicas y claras", concluye en un comunicado.

En su solicitud, ERC también pedirá que comparezcan ante el Congreso el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y en el Parlament el presidente del MNAC, Joan Oliveras. Estas comparecencias no son automáticas, sino que ERC deberá buscar ahora los apoyos suficientes para que prosperen. Además, los republicanos también han anunciado que presentarán una proposición denunciando lo ocurrido en el plenario del Ayuntamiento de Barcelona.

La reunión del viernes ha disparado las suspicacias en ERC sobre el papel del Govern en este asunto

Todo el asunto que tiene que ver con las obras de Sijena incomoda al Govern de Salvador Illa. La cuestión es que, por un lado, el ejecutivo socialista se opone al traslado pero, por el otro, siempre ha defendido el cumplimiento de las sentencias judiciales gustan más o gusten menos. El jueves pasado en el Parlament se aprobó una moción -con el apoyo del PSC- en el que la Cámara expresó su oposición al traslado, pero un día más tarde se produjo la reunión en la que la Generalitat y Aragón ya habrían empezado a hablar de cómo proceder a esta devolución.

Dimisión en Lleida

Esta última polémica también ha provocado la dimisión de un miembro del Museu de Lleida. El historiador del arte y profesor universitario Albert Velasco ha anunciado su renuncia irrevocable como miembro del plenario del museo por la posición de la Generalitat sobre las pinturas de Sijena en esta reunión del pasado viernes. "La Generalitat está actuando contra los intereses del MNAC (y del país) en esta cuestión. Una actitud que me parece profundamente reprobable, indigna y que tendría que provocar varias dimisiones dentro del departamento de Cultura", ha criticado Velasco en una carta abierta colgada en la red social 'X'.

"Teniendo en cuenta lo que se ha publicado, y después de una reflexión profunda al respecto, no puedo hacer más que expresar mi rechazo, mi indignación y presentar mi dimisión como miembro de este plenario", ha continuado el historiador del arte y exconservador del Museu de Lleida. "A regañadientes, porque quiero al Museu de Lleida, lo hago por coherencia, dignidad y compromiso firme con el patrimonio cultural y los museos de nuestro país", ha apuntado Velasco. "La Generalitat fue la institución que me nombró en el 2021 para formar parte de este plenario y su posición con las pinturas de Sijena me hace sentir profundamente incómodo con el nombramiento", ha añadido el historiador del arte, que ya ha comunicado su decisión a la directora del museo.