Los docentes no abandonan la reivindicación salarial y anuncian una huelga para el inicio del curso

No lo han conseguido este curso, pero no desistirán el próximo. Las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) no abandonan las reivindicaciones para lograr la homologación de sus salarios a la media de los docentes del país y han anunciado un calendario de movilizaciones para el inicio del próximo curso con el fin de endurecer las actuaciones si persiste "el bloqueo" de las negociaciones.

Tras parón estival, los sindicatos ya plantean llevar a cabo una huelga en el sector, que se celebrará a comienzos del curso 2025-2026, junto a una manifestación a la que están llamados los casi 17.000 maestros y profesores que ejercen en los centros educativos públicos de la región. "Será una jornada de reivindicación legítima en defensa de una educación pública de calidad y del reconocimiento profesional del colectivo docente", según señalan las organizaciones en una rueda de prensa celebrada esta mañana.

Además de esta gran movilización, los sindicatos aseguran que comunicarán a todos los centros educativos una serie de medidas y actuaciones "encaminadas a forzar a la Administración a alcanzar nuestro justo objetivo".

Protesta de los docentes, el pasado 4 de junio en Badajoz. / Santi García

Una negociación sin frutos

Los docentes extremeños llevan meses reclamando que sus salarios se equiparen a los del resto de docentes del país, ya que actualmente están entre los que menos cobran de España. La homologación era, además, uno de los compromisos electorales de la actual presidenta de la Junta, María Guardiola, y con ese fin el pasado enero se iniciaron las negociaciones entre los sindicatos y la Consejería de Educación.

La primera propuesta que planteó la administración fue una subida de en torno a 30 euros brutos al mes, muy alejada de la demanda de las organizaciones sindicales. Por ello, comenzaron una serie de acciones de protesta: recogida de firmas (entregaron más de 8.000 en una primera remesa), concentraciones en los recreos todos los miércoles, envío masivos de correos electrónicos a los responsables de la consejería, reclamaciones de las Juntas de Personal Docente de ambas provincias... incluso un encierro sindical en la consejería que duró poco tiempo.

Ante la posición de Educación, los sindicatos rebajaron sus expectativas y lanzaron una propuesta para lograr la homologación salarial en dos años. Sin embargo, la consejería no aceptó el planteamiento, pero a mediados de mayo subió su apuesta: 80 euros brutos al mes a partir del 202, una cantidad con la que tampoco se alcanza la ansiada homologación salarial, por lo que los sindicatos continuaron con sus protestas. La última, la celebraron el pasado 4 de junio, en la que volvieron a reclamar a María Guardiola que lidere las negociaciones.

"Ni avance ni intención negociadora de la Administración"

Desde aquella última reunión entre sindicatos y consejería del pasado 15 de mayo no se han vuelto a sentar en la mesa para abordar ese asunto aunque ambas partes siempre se han mostrado abiertas al diálogo. "Esta semana finaliza el periodo lectivo de este curso sin que apreciemos ningún avance significativo en nuestra demanda, ni intención negociadora de la Administración, los sindicatos anunciamos que se van a endurecer nuestras actuaciones reivindicativas de cara al próximo curso".

Los sindicatos explican, asimismo, que el profesorado extremeño realiza de manera habitual una gran cantidad de tareas que exceden las estrictamente obligatorias, "todo ello sin un reconocimiento económico acorde, ni un marco normativo que regule estas funciones de manera equitativa".