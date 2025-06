Casi 4.000 aspirantes optan este sábado a 279 plazas fijas de profesor

Día clave para los casi 4.000 aspirantes que buscan hacerse con una de las 279 plazas fijas de profesor que ofrece Extremadura. Este sábado arranca el proceso selectivo convocado por la Consejería de Educación en el que están admitidos un total de 3.981 opositores de 16 especialidades: 14 de Secundaria y dos de Formación Profesional.

A las 8.00 horas tiene lugar el acto de presentación, obligatorio, y una hora más tarde comienza el primer examen que será determinante, ya que solo quienes consigan aprobar esta primera parte, podrán presentarse a la segunda y optar, por tanto, a las plazas fijas ofertadas en la comunidad.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, este año el inicio de las oposiciones se ha hecho coincidir con la mayoría de las comunidades, especialmente con las limítrofes con Extremadura, como Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En Extremadura las pruebas se desarrollarán en doce institutos de Secundaria: cinco de Badajoz (los IES Maestro Domingo Cáceres, Bárbara de Braganza, Zurbarán, Reino Aftasí y Ciudad Jardín), cuatro de Cáceres (los IES Universidad Laboral, Ágora, García Téllez y Hernández Pacheco) y uno en Plasencia (IES Santa Bárbara), dependiendo de la especialidad.

La logística de este año nada tiene que ver con las oposiciones docentes de 2024, en las que participaron más de 15.000 aspirantes para optar a 819 plazas tanto de maestros como de profesores. Era el proceso extraordinario de estabilización y eso complicó la organización del procedimiento, en el que se nombraron 279 tribunales. En esta ocasión los números son más bajos, tanto de aspirantes como de plazas, y se encargarán de evaluar el proceso selectivo 69 tribunales.

Aspirantes por especialidad

Del total de opositores, las especialidades que concentran más aspirantes son, por este orden, Geografía e Historia con 629 admitidos para 28 plazas, Inglés con 507 inscritos para optar a 26 plazas, Orientación Educativa con 424 opositores y 19 plazas y Lengua Castellana y Literatura con 400 admitidos para 33 plazas.

En el lado contrario, las menos numerosas son Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (41 aspirantes para 10 puestos ofertados), Instalaciones Electrotécnicas (68 admitidos para 11 plazas) e Informática (72 opositores y 10 plazas). La oferta de este año también incluye las especialidades de Filosofía (113 aspirantes a 16 plazas), Matemáticas (351 para 24 plazas), Física y Química (271 personas y 13 puestos), Dibujo (223 para 22 plazas), Tecnología (220 aspirantes y 22 plazas), Sistemas y Aplicaciones Informáticas (80 para 5 puestos), Cocina y Pastelería (96 aspirantes para 7 plazas) y Mantenimiento de vehículos (106 opositores y diez plazas).

Las normas del proceso

Para que nada falle este sábado, la Consejería de Educación ha publicado unas instrucciones generales que se deben seguir a rajatabla. Entre las normas destacan la recomendación de acudir con el pelo recogido «para facilitar la comprobación de la no existencia de dispositivos de conexión o reproducción», que los aspirantes que requieran ir al baño durante la prueba serán acompañados por un miembro del tribunal o que no se podrá abandonar el aula en los primeros 30 minutos ni en los últimos 15 de la primera prueba. Tampoco está permitido llevar relojes de ningún tipo, ni usar cualquier dispositivo electrónico, sí se podrá llevar una botella de agua sin etiqueta y ojo a que no suenen las alarmas de los móviles durante el proceso.

Los resultados del primer ejercicio escrito (que consta de dos partes más la lectura de la prueba) se conocerán el próximo 4 de julio y ese mismo día se convocarán a los aspirantes seleccionados para el segundo ejercicio (presentación de la programación y exposición de una unidad didáctica), cuyo resultado se publicará el 15 de julio.