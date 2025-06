La opinión del TJUE sobre la retirada de la inmunidad europarlamentaria a Puigdemont se aplaza 'sine die'

La opinión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el levantamiento de la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, eurodiputados de Junts durante la anterior legislatura (2019-2024), se ha aplazado 'sine die'. Maciej Szpunar tenía que publicar su opinión no vinculante el próximo jueves 26 de junio, pero fuentes del tribunal confirman que se ha aplazado y que todavía no hay nueva fecha de publicación. El TJUE tiene sobre la mesa una demanda de los tres contra el Parlamento Europeo por su decisión el marzo del 2021 de retirarles la protección parlamentaria a petición del Tribunal Supremo, que los quería juzgar por sedición, malversación y desobediencia por el referéndum del 1-O.

Los tres lo impugnaron ante los tribunales de la UE denunciando varias irregularidades en el procedimiento. Ahora ya no son eurodiputados -Comín porque no puede recoger el escaño-, pero la demanda continúa en Luxemburgo.

El caso del suplicatorio generó controversia entre 2020 y 2021 en el marco del tercer intento de España de extraditar Puigdemont, Comín y Ponsatí, residentes en Bélgica en aquel momento. Todo el proceso en la Eurocámara estuvo marcado por la dimensión política del caso y la expectación mediática, puesto que en aquel momento la retirada de la inmunidad era un paso clave para la entrega del expresidente.

Ahora mismo, ninguno de los tres es eurodiputado y su situación ha cambiado. El juez instructor del Supremo Pablo Llarena se ha negado a aplicar la amnistía a Puigdemont y Comín manteniendo las órdenes de detención nacionales contra ellos por malversación. A pesar de que continúan viviendo en Bélgica, Llarena todavía no ha reactivado las euroórdenes.

Ponsatí volvió a Catalunya en marzo de 2023 a raíz de la derogación del delito de sedición. Como solo quedaba la acusación de desobediencia, ya no se exponía a entrar en prisión. La fiscalía quiere que se le aplique la amnistía, pero la exconsellera continúa pendiente de juicio.

Sea como fuere, Puigdemont y Ponsatí ya no son eurodiputados y, por lo tanto, la futura decisión del TJUE sobre el caso del suplicatorio no tendrá implicaciones en su situación judicial actual. El caso de Comín es más complicado: ganó suficientes votos para ser eurodiputado, pero la Eurocámara no lo reconoce como tal porque no ha jurado la Constitución. Otra derivada del 'procés' que también sigue en manos de los tribunales.