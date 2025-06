El Parlament se opone al traslado de las pinturas de Sijena y reclama a Illa "acciones legales" para frenarlo

El Parlament ha aprobado parcialmente este jueves sendas mociones de Junts y ERC en las que manifiesta su oposición al traslado de las pinturas murales de la sala capitular del monasterio de Sijena que actualmente se exponen en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). También ha reclamado al Govern de Salvador Illa que emprenda las "acciones legales" que estime oportunas para contrarrestar la sentencia del Tribunal Supremo que exige la devolución de las obras a Aragón.

Para rechazar la restitución de las pinturas, la Cámara catalana alega que las "argumentaciones técnicas" dejan claro que cualquier traslado de las obras "las pondría en riesgo, comprometería la conservación y podría provocar su destrucción". Este es uno de los argumentos clave de los detractores del traslado: la dificultad técnica de trasladar unas obras que están valoradas, según una tasación reciente, en 300 millones de euros.

No es la primera vez que el Parlament se opone al traslado, pero en esta ocasión lo ha hecho en un momento clave del litigio judicial abierto que enfrenta las instituciones catalanas con las aragonesas. El Supremo falló recientemente a favor del traslado de las pinturas, pero el MNAC ha pedido al juez un incidente de ejecución de la sentencia -es decir, que le aclare como aplicarla-, ya que considera que es técnicamente imposible cumplirla sin dañar las obras.

La moción aprobada por el Parlament no tiene ninguna capacidad coercitiva para frenar el traslado, pero supone un respaldo político al MNAC y un mandato para el president Salvador Illa para presentar batalla contra las decisiones judiciales. El texto también es un reconocimiento al arquitecto Josep Gudiol, que salvó las obras de su destrucción durante la Guerra Civil con "la única voluntad de protección y salvaguarda del patrimonio artístico".

La Cámara, sin embargo, no ha avalado todos los puntos de las mociones de ERC y Junts. Por ejemplo, con el voto decisivo del PSC, ha rechazado manifestar que todo este asunto de Sijena es desde el principio "un ejemplo más de la arbitrariedad y catalanofobia del poder judicial en el Estado español" y solidarizarse con los exconsellers Santi Vila y Lluís Puig por los problemas judiciales que le acarreó oponerse al traslado.

En defensa del MNAC

Durante el debate parlamentario, Junts y ERC han puesto el acento en la injusticia que supone, a su criterio, la resolución del Supremo. Para el diputado Jordi Bertran (Junts) se ha hecho una "lectura interesada de la norma" que ha "olvidado los criterios patrimoniales, históricos y artísticos". "¿Qué sociedad queremos, la que aplica la ley como un garrote o la que la pone al servicio de la cultura?", se ha preguntado. Raquel Sans (ERC) ha defendido que el "bien superior a proteger es la preservación de las pinturas" y ha lamentado que la justicia conseguirá lo que no consiguió la Guerra Civil: "Destruirlas". "Esta moción no es un acto simbólico sino una defensa de la estrategia del MNAC", ha concluido.

Varias personas observan las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el MNAC. / Kike Rincón / Europa Press

Esta cuestión pone en un cierto compromiso al PSC porque, por un lado, se opone al traslado de las pinturas, pero, por el otro, defiende el cumplimiento de las sentencias judiciales gusten más o menos. Es por esto que la diputada socialista Rocío García ha optado por ganar tiempo. Ha dado su pleno apoyo a la estrategia del MNAC de pedir una ejecución de la sentencia confiando en que esto sea la tecla adecuada para frenar el traslado y ha pedido que no sea una excusa para "confrontar territorios y pueblos". Desde los Comuns, Susanna Segovia ha destacado el "consenso" que genera la petición de que las obras no se muevan de donde están.

Solo se reclaman la obras que están en Catalunya. Hay un sesgo político anticatalán Dani Cornellà — Diputado de la CUP

Otra arista del debate es porque la justicia ordena el traslado de esta obras y, por ejemplo, no pasa nada porque la Dama de Elche se exhiba en Madrid y no en Alicante. "Solo se reclaman la obras que están en territorio catalán y no las que están en otras comunidades. Hay un sesgo político anticatalán", ha dicho el diputado Dani Cornellà (CUP). La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha pedido el traslado de la Dama de Elche, pero ella misma se ha respondido: "Creo que va para largo".

A favor del traslado

Solo dos partidos se han mostrado a favor del traslado. La diputada del PP, Lorena Roldán, ha argumentado que "no es una opción" decidir si se cumplen o no las resoluciones judiciales, por lo que ha pedido la colaboración del MNAC con las autoridades aragonesas para proceder al traslado. "Tiene que haber cooperación entre territorios hermanos. Dejen las teorías conspiranoicas. Las películas, en Netflix", ha dicho. Para el diputado Manuel Jesús Acosta (Vox) el rechazo al traslado de las obras solo se puede sostener desde la "hispanofobia, la mediocridad y la manipulación".