Junts ve la nueva empresa mixta de Rodalies como una "sumisión" de Catalunya a Madrid

Los detalles del acuerdo alcanzado entre el Govern y el Ministerio de Transportes para la creación de la nueva operadora Rodalies Catalunya no han convencido a Junts. "Demuestran que nuestros miedos tenían fundamento: no es un traspaso real", ha denunciado el diputado Salvador Vergés en una rueda de prensa desde el Parlament. Vergés ha asegurado que la nueva empresa no es más que una "filial de Renfe" y ha apuntado que representa la "sumisión de Catalunya a su amo de Madrid". "¿Quién querría invertir en una empresa en fallida y entrando en minoría? Aquí es hacia donde nos lleva el Govern", ha aseverado.

Además, ha criticado que en la presentación de la empresa hayan participado la consellera Sílvia Paneque y el secretario de Estado José Antonio Santano. "No hacía falta que salieran los dos, si son la misma cosa y defienden exactamente lo mismo", ha sentenciado Vergés, que también ha criticado a la consellera Paneque por dirigirse en castellano a Santano. Además, ha asegurado que la rueda de prensa no ha aportado "ninguna novedad" y que el anuncio es solo "propaganda" que no soluciona el "drama" que viven diariamente miles de usuarios de Rodalies. Ahora bien, el diputado posconvergente ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con ERC, partido quien situó el traspaso de los trenes en los pactos de investidura y que se ha sumado al acuerdo de este jueves.

Quienes sí están satisfechos con la nueva empresa mixta de Rodalies son los Comuns. Su portavoz parlamentario, David Cid, ha dicho que el acuerdo es un "paso en la buena dirección" que debería culminar con el traspaso definitivo de la competencia a la Generalitat en un plazo razonable de tiempo. La formación defiende este traspaso porque considera que el servicio mejorará si se gestiona desde la "proximidad" y con una apuesta por la "movilidad sostenible".

Pese a apoyar el pacto, Cid ha pedido al Govern de Salvador Illa que no lo utilice para tapar que, hoy en día, el servicio de Rodalies sigue yendo "de caos en caos". Para el portavoz morado, los actuales gestores de Rodalies y de la Generalitat deben mejorar en tres asuntos: la operatividad del servicio en sí mismo, pero también la información que se da a los usuarios que sufren las incidencias y la interlocución con las plataformas de los afectados.

El portavoz de los Comuns al Parlament, David Cid / Nico Tomás / Acn

Nueva sociedad mercantil

Todo ello después de que se haya confirmado que el consejo de administración de Renfe autorizará la semana que viene la creación de la nueva operadora Rodalies Catalunya. El capital social de la nueva sociedad, que se constituirá como sociedad mercantil, será en un 50,1% de Renfe y en un 49,9% de la Generalitat. Y, aunque los estatutos incluyen la posibilidad de que la Generalitat pueda "instar" a una transmisión de acciones para asumir la propiedad completa, no hay ningún calendario para ello.

En cuanto al consejo de administración, contará con nueve miembros, cinco designados por la Generalitat -incluido el presidente- y cuatro de Renfe, que incorporará a un representante de los sindicatos. La nueva empresa quedará constituida en diciembre e iniciará operaciones durante 2026.