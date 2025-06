Sánchez se escuda en la corrupción del PP y Vox y asegura que no hay indicios de "financiación irregular" en el PSOE

Pedro Sánchez ha mantenido el mismo guion de las sesiones de control de los últimos meses. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vincula al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán con la trama del 'caso Koldo' no ha desviado al presidente del Gobierno de su habitual respuesta a los ataques de la oposición: escudarse en los casos de corrupción de PP y Vox. Además, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que en los siete años de su Gobierno no ha tenido una sola sentencia por corrupción y que el informe de la UCO tampoco apunta a la existencia de una "financiación irregular" en el PSOE.

"Los españoles, la única carta que esperan es la carta de dimisión, ¿piensa redactarla?", le ha cuestionado Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno en una intervención en la que le ha tildado de ser "el lobo que ha liderado una manda corrupta todos estos años". Y Sánchez ha respondido al contrataque: "El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el de las más que lógicas sentencia de muchos casos de corrupción, a la vuelta de verano. que afectan al PP". En esta línea ha sido toda su intervención.

"La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta", ha continuado el presidente en un pequeño desliz, antes de aseverar que la diferencia con los populares es que en el PSOE la "expulsan". Después, Sánchez se ha lanzado a la enumeración de media decena de presuntos casos de corrupción que afectan a gobiernos autonómicos conservadores. "El PP es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos", ha sentenciado, provocando que toda la bancada popular estallara en gritos de "dimisión, dimisión". Minutos después, el líder del PSOE ha hecho lo mismo con Vox.

Un "golpe doloroso"

El único momento en el que Sánchez se ha centrado en defenderse ha sido durante el cara a cara con Gabriel Rufián. El portavoz de ERC, uno de los principales aliados del Gobierno, ha puesto en duda que el jefe del Ejecutivo no supiera nada de los tejemanejes de Cerdán y Ábalos hasta la publicación del informe de la UCO el pasado jueves. "¿Usted quiere que nos lo creamos? Uno, jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Una buena manera sería personarse contra esta gente. Dos, vaya contra las corruptelas, contra las constructoras, inhabilitaciones de por vida para quien corrompa y multas millonarias. Y tres, que nunca más esta gente se siente en un escaño, eliminemos ya los aforamientos".

Sin embargo, lo que más ha molestado a Sánchez ha sido la contundencia con la que Rufián ha recordado a las filas socialistas que "la izquierda no puede robar". Con el gesto más serio de lo habitual, el presidente del Gobierno ha recordado que "no hay sentencia firme" y que el "PSOE ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro y doloroso". "Y si usted tiene a bien, en el informe de la UCO verá que no hay ningún apunte, ningún indicio, que mire al PSOE en cuanto a la financiación irregular", ha sentenciado.

La cuestión de confianza

Minutos antes, Feijóo ha insistido en que Sánchez está "profundamente atrapado en una trama de corrupción", haciendo referencia a la ya célebre frase que uso Sánchez hace un año, cuando se ausentó cinco días para reflexionar: "Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer". Así, el líder del PP le ha pedido que abandone la imagen de "corderito degollado" y que admita que las "víctimas" son los españoles. Además, ante el reto lanzado por Sánchez de que presente una moción de censura, Feijóo ha reconocido que le faltan cuatro votos: "Si aparecen, no lo dudaré ni un instante y quién sabe si aparecerán".

Llegado a este punto, el líder de los populares ha vuelto a apelar a los socios del Ejecutivo para que respalden una moción de censura que saque a Sánchez de la Moncloa y ha confiado en que alguno de ellos acabe sumándose: "¿Saben por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final". Aun así, ha dejado caer que el presidente del Gobierno está "intentando volver a comprar a sus socios".