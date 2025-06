Illa entra al choque con PP y Vox y se declara "completamente limpio" de corrupción

Las turbulencias del caso Santos Cerdán en las filas socialistas han tenido reverberación en el Parlament. El PP y Vox han subido los decibelios tratando de exportar la crisis del PSOE al Govern de la Generalitat y el PSC, algo que ha irritado al president Salvador Illa. "Estoy completamente tranquilo, limpio y dispuesto a dar la cara cuando se me pida", ha respondido, además de advertir de que está dispuesto a llevar a los tribunales a quienes traten de extender la sombra de la corrupción sobre su partido sin ningún tipo de fundamento. De hecho, ha defendido con rotundidad que "no hay financiación irregular" ni en el caso del PSOE ni en el PSC, que es un partido orgánicamente independiente.

El pleno ya ha arrancado marcado por el intento fallido de los populares y de la extrema derecha de alterar el orden del día de la sesión para forzar la comparecencia del president con el argumento de que su nombre aparece en una conversación entre Koldo García y Santos Cerdán recogida en el polémico informe de la UCO. La primera referencia que ha hecho Illa al caso ha sido durante la réplica a Junts y ERC para cargar contra las conductas "repugnantes y inapropiadas" de unas personas que, por otra parte, ha recordado que han sido apartadas y no forman ya parte del PSOE porque se ha actuado "con contundencia".

El informe de la UCO

Pero el debate se ha ido envenenando conforme avanzaba la sesión de control y tomaba la palabra el líder del PP, Alejandro Fernández, que le ha preguntado directamente sobre su aparición en el informe de la UCO. "De las mascarillas no hay nada, nada, nada. En su casa sí que hay gente que ha cobrado comisiones", ha espetado en un primer momento Illa, que también ha recordado que los populares "echan a quienes denuncian la corrupción", en referencia a Pablo Casado, antecesor de Albert Núñez Feijóo, apartado del partido tras señalar el cobro de comisiones del hermano de Isabel Díaz Ayuso por la compra de mascarillas.

De las mascarillas no hay nada, nada, nada. En su casa sí que hay gente que ha cobrado comisiones Salvador Illa — President de la Generalitat

Ante la insistencia de la derecha, que le ha preguntado si cree que ha sido investigado y "quién es el 'Chili'" que aparece en el informe de la UCO vinculado a su persona, aún ha subido más el tono. "Si me han investigado, no lo sé, deduzco que sí, desde que era ministro. No tengo ningún inconveniente en que lo hagan. No tengo ni puñetera idea de quién el tal 'Chili'", ha replicado enojado. Pero aún ha subido un escalafón más inusual en su estilo cuando Vox ha acusado directamente al president de formar parte de un partido que es "una organización criminal". "Vigile con lo que dice, que a lo mejor usted y yo nos vemos en otro sitio", ha respondido en alusión a la posibilidad de acudir a la vía judicial por las acusaciones lanzadas.

Ante el resto de la oposición, Illa ha tratado de exhibir que nada tiene que ver el PSC con la presunta corrupción en el PSOE y que su Govern no se va a ver salpicado ni a nivel personal ni a nivel político por la crisis abierta en el PSOE, partido que, ha subrayado, actúa de forma diferente al PP ante los escándalos que se están investigando. "Quien pueda afirmar que hay corrupción cero, que salga y la explique. Cojamos perspectiva, no estamos exentos de casos de comportamientos innobles. Yo garantizo que si hay un caso de corrupción, se actúa con total contundencia y estoy dispuesto a reforzar los mecanismos para prevenirla", ha asegurado tratando de generar adhesiones.

El calendario de la financiación

Y en esa vocación de convencer de que la estabilidad en Catalunya va a salir indemne del impacto político del caso Santos Cerdán ha vuelto a defender que el calendario para avanzar en la financiación singular se mantiene intacto. De nuevo, ha reafirmado que el 30 de junio es la fecha con la que trabaja para que el modelo sea consagrado como un pacto entre la Generalitat y la Moncloa, un plazo que ERC ya ha dado por hecho que difícilmente se cumplirá, pero que el president mantiene en sus planes. "Cumpliremos con los acuerdos de investidura y cumpliremos con la financiación singular. Sé el calendario que tenemos y es difícil, pero así lo haremos", ha sentenciado ante la incredulidad tanto de Junts como ERC.

Si los gobiernos caen por corruptos e incumplidores, será culpa de ellos. No hagan chantaje emocional y amenacen con el miedo a un gobierno de derecha y extrema derecha Josep Maria Jové — Presidente del Grupo de ERC en el Parlament

Los primeros, por boca de Albert Batet, ya han dado por hecho el "incumplimiento". Y los segundos, por voz de Josep Maria Jové, ya han advertido que "no se les pase por la cabeza frenar" lo acordado con el argumento de la bomba de relojería que tiene en estos momentos Sánchez en las manos. "Si los gobiernos caen por corruptos e incumplidores, será culpa de ellos. No hagan chantaje emocional y amenacen con el miedo a un gobierno de derecha y extrema derecha", han dejado caer los republicanos. Illa trata de mantener Catalunya aislada de la tormenta del PSOE, reto que la sesión de este miércoles en el Parlament deja claro que se antoja difícil.