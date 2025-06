La CUP se desmarca de Benet Salellas tras asumir la defensa de Santos Cerdán: “Ya no es militante”

"Ya no es militante, se desvinculó de nuestra organización hace meses". Así se ha desvinculado al CUP del abogado Benet Salellas, después de que el exdiputado anticapitalista haya decidido asumir la defensa del ya exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, implicado en la trama Koldo que alcanza también al exministro y exmano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos.

En declaraciones a la prensa, la diputada Laia Estrada ha expresado el profundo "malestar" del partido con este hecho, pero ha reconocido que la formación no puede ejercer "ninguna responsabilidad" al no estar ya vinculado al partido. "Si fuera militante le habríamos exigido que no asumiera esta defensa", ha aclarado.

Estrada ha asegurado que su partido tiene un "compromiso inequívoco" en la lucha contra la corrupción y ha reivindicado su papel algunos de los principales casos que han afectado a Catalunya, como el caso Mercurio o Innova. "La lucha contra la corrupción por parte de la CUP es incuestionable", ha rematado.

Previamente, durante el pleno, los anticapitalistas había sido muy críticos valorando el presunto caso de corrupción que actualmente afecta al PSOE. Estrada había asegurado que la "corrupción es inherente al Estado español y al régimen del 78" y les había tachado de "auténtico vertedero".

La carrera como abogado de Salellas

Salellas, que fue diputado de la CUP entre 2015 y 2017, ejerció la defensa del entonces presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y también estuvo personado en la causa que se siguió en la Audiencia Nacional contra los presuntos responsables de Tsunami Democràtic.

Sin embargo, en su faceta de abogado penalista, ha asumido una gran variedad de casos, algunos de polémico como la defensa del principal sospechoso del crimen de Susqueda, en el que murieron dos jóvenes de 21 y 23 años. Salellas comenzó su carrera en 2003, defendiendo, junto a su padre Sebastià Salellas, la defensa de presuntos yihadistas conocidos como Comando Dixan.

Entre los casos en los Salellas ha intervenido también figura el de los condenados por quemar fotografías del Rey durante una visita de los monarcas en 2007 en Girona, que supuso la condena de España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por penar con prisión un acto que se enmarca en la libertad de expresión.