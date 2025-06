El Parlament rechaza el intento de PP y Vox para que Illa comparezca por la corrupción en el PSOE

El Parlament ha rechazado este miércoles el intento de PP y Vox de forzar la comparecencia del president Salvador Illa, al que acusan de estar implicado en la trama de corrupción que sacude al PSOE. El hemiciclo catalán ha votado en contra del plan de los populares y la extrema derecha, ya que estos dos grupos se han quedado solos votando a favor de su petición, aunque sí han contado con la abstención de Aliança Catalana.

Al inicio de la sesión plenaria de este miércoles, el PP ha pedido al jefe de la Cámara, Josep Rull, una alteración del orden del día para que Illa tuviera "la oportunidad de explicarse" tras el estallido del escándalo en las filas socialistas, al conocerse el contenido del informe de la UCO. "No hay mayor transparencia que esta Cámara", ha señalado el portavoz popular, Juan Fernández. Una intervención que ha contado con el aval de Vox, que ha intervenido acto seguido para sumarse al plan.

El PSC ha salido en defensa de Illa y ha alegado que no debe comparecer porque la trama Koldo, que implica a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, es "ajena" a su partido. Pero el principal partido de la oposición, Junts, aunque ha rechazado la propuesta de PP y Vox por no participar de la "españolización de la Cámara" y de la "guerra" entre populares y socialistas, ha dejado claro que si Illa no comparece a petición propia, presentarán una petición para que lo haga.

Los Comuns han ironizado con la "epifanía" que supone que el PP ahora quiera luchar contra la corrupción, y el diputado David Cid ha indicado los casos que afectan a sus filas "y que nunca han denunciado". "Los casos de corrupción les salen de las orejas. Si quieren abrir el ventilador, empiecen primero por su propia casa", ha avisado, tras por el foco en el caso que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la misma línea se ha expresado ERC: "De la mano de PP y Vox, no iremos nunca. La corrupción es sistémica con el régimen del 78 y nadie lo ha querido tocar. No jugaremos", ha deslizado la diputada Ester Capella.

La CUP, por su parte, ha indicado que no participa en maniobras de la extrema derecha y por eso ha votado en contra, pero ha invitado a Illa a que dé explicaciones si lo cree necesario. "La corrupción es inherente al Estado español y al régimen del 78", ha sentenciado Laia Estrada. La extrema derecha independentista de Aliança Catalana ha declinado usar su turno de palabra.

Durante su intervención en la sesión de control, Illa ha defendido con rotundidad que "no hay financiación irregular" ni en el caso del PSOE ni en el PSC, y se ha declarado "limpio".