Los Comuns van más allá de Sumar y endurecen su amenaza de salir del Gobierno por la corrupción en el PSOE

Yolanda Díaz no tiene en sus planes -al menos por ahora- salir del Gobierno de Pedro Sánchez. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar trata de exprimir la crisis del PSOE para marcar perfil dentro del ejecutivo erigiéndose en dique de contención de la corrupción y marcando el paso de la agenda social del resto de la legislatura, de la que pide un "reseteo". No obstante, en su espacio político hay quien no ve tan claro que la alianza pueda sobrevivir si la bola de nieve del caso Santos Cerdán se hace aún más grande. Sin ir más lejos, los Comuns llevan dos días poniendo sobre la mesa la posibilidad futura de abandonar el Gobierno. Y también Compromís ha dicho abiertamente que "no se fía" de Sánchez.

Este miércoles, ha sido la exalcaldesa de Barcelona y exlíder de los Comuns, Ada Colau, quien ha levantado la voz para reivindicar que la salida del ejecutivo tiene que ser "una opción" si el presidente no toma medidas "más contundentes" que marquen "un antes y un después". En una entrevista en Ràdio 4 y La 2 ha reconocido que si no están pidiendo directamente unas elecciones es por una cuestión de "pragmatismo" ante un PP y Vox que están calentando en la banda para tratar de alcanzar la Moncloa. "No estoy pidiendo elecciones inmediatas porque sé lo que está en juego, pero sí que pido que Sánchez y el PSOE hagan mucho más de lo que han hecho hasta ahora", ha argumentado.

Sus palabras suponen dar un paso más a la amenaza que los Comuns empezaron a deslizar este martes, cuando por boca de Gerardo Pisarello ya aseguraron que si el informe de la UCO afecta a Sánchez se entraría en "otro escenario" en el que la ruptura con los socialistas sería una posibilidad. Pero es que Colau ha apuntado que esta opción también debe ser contemplable en el caso de que no se tomen más medidas de las ya anunciadas. Dentro del Gobierno, los Comuns cuentan con Ernest Urtasun como ministro de Cultura, quien también forma parte de Sumar y hasta ahora ha cerrado filas con Díaz.

Sánchez "no es de izquierdas"

La exalcaldesa de Barcelona, que llevando la batuta de la fundación de los Comuns sigue teniendo ascendencia sobre el espacio en Catalunya, no se ha quedado aquí y ha lanzado una batería de reproches al presidente, un tono que marca claramente una clara diferencia con el de Díaz. Por un lado, Colau ha admitido sin ambages que no le gusta este PSOE y que no quiere ser "cómplice ni justificadora" de una situación que le parece "inaceptable" y que está impactando al que ha sido el círculo más próximo al presidente.

De hecho, ha apuntado que "no es descartable" que aumente la cifra de implicados. E incluso ha llegado a asegurar que Sánchez "no es de izquierdas", le ha afeado la actitud "chulesca" con la que compareció el lunes a anunciar las medidas que se tomarían en el PSOE y ha lamentado que no corte las relaciones con Israel, hasta el punto de acusarlo de "seguir traficando más que nunca armas con un estado genocida".

El "error" de vetar a Irene Montero

Colau ya se distanció de Díaz antes de las elecciones generales de 2023. De hecho, ha considerado que fue un "error" vetar a Irene Montero, ahora candidata de Podemos, como ministra en este mandato; a pesar de que también ha apuntado que eso sucedió después de que Pablo Iglesias "desautorizara" a la propia Díaz. Ante la situación de división en la izquierda, y con el escenario de que pueda producirse un fin abrupto de la legislatura, ha reconocido que hay conversaciones discretas en marcha para explorar una reunificación. "Tenemos que ser capaces de articularlo", ha sostenido. No obstante, los morados ni tan siquiera han aceptado reunirse con Sánchez, que consideran que ha perdido la "legitimidad".