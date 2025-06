Junts rechaza una cuestión de confianza a Sánchez, pero le exige "garantías" de cumplimiento

La reunión entre los dirigentes de Junts, Jordi Turull y Míriam Nogueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha servido para aclarar el futuro de la legislatura. A la salida del encuentro, que se ha prolongado durante una hora y media, Turull y Nogueras han conversado telemáticamente con el líder de la formación, Carles Puigdemont, y posteriormente han citado a todos los miembros de la permanente del partido -el grupo reducido de la ejecutiva- para analizar el contenido del encuentro. Sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión. De momento, el partido ha optado por ganar tiempo.

"Ha sido una primera reunión, pero tiene que haber más", ha afirmado el secretario general de la formación independentista en declaraciones a la prensa a las puertas del Congreso. Turull ha lamentado que Sánchez les haya trasladado su "voluntad de continuar" en el cargo sin concretar "cómo ni de qué manera", y ha pedido al presidente "garantías" de cumplimiento de los acuerdos pendientes para seguir contando con sus siete votos en la Cámara baja.

No a la cuestión de confianza

El 'número dos' de la formación ha asegurado que no van a tomar "medidas en caliente", pero lo que de momento ya ha rechazado es volver a reclamar al presidente que se someta a una cuestión de confianza. Esta fue una fórmula que el partido liderado por Puigdemont ya utilizó en diciembre del año pasado para protestar contra el incumplimiento de los acuerdos, y tuvo que acabar retirando la propuesta que habían presentado en el Congreso a petición del mediador internacional.

"Ya la pedimos y no lo volveremos a pedir. El día que decidamos si merece o no la pena seguir, no necesitaremos la cuestión de confianza. Ahora pedimos garantías", ha aclarado Turull.

El presidente Pedro Sánchez, durante la reunión con Jordi Turull y Míriam Nogueras / Junts

Sin interlocutor

La cita con el también líder del PSOE llega después de que estallara el presunto caso de corrupción que afecta a Santos Cerdán, hasta el pasado jueves secretario de organización de los socialistas y principal interlocutor con los posconvergentes, como parte de la trama Koldo que alcanza también al exministro y exmano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos.

La dimisión del 'número tres' del PSOE dejó a la formación liderada por Puigdemont sin interlocutor en el PSOE y con amplias dudas sobre la viabilidad de la legislatura. Cerdán, tras casi dos años de negociación, se había ganado la confianza de Junts y especialmente de Turull, que hasta el último momento reivindicó su presunción de inocencia. Su caída llevó a la dirección del partido a exigir una reunión con el presidente del Gobierno para explorar en qué punto están las negociaciones. Encuentro que finalmente se ha concretado este martes por la mañana en el marco de la ronda de contactos que Sánchez está realizando con los grupos que le dan apoyo en el Congreso.

De momento, Turull ha reconocido que aún desconocen quién sustituirá a Cerdán como interlocutor, y ha explicado que Sánchez les ha pedido tiempo para designarlo.

Pactos pendientes

A pesar de la situación de crisis que vive el PSOE, para Junts quedan importantes carpetas pendientes de resolver como la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la tramitación parlamentaria de la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya -que permanece paralizada por la oposición de Podemos- y la aplicación "completa" de la ley de amnistía.

Este último asunto está en estos momentos en manos de los tribunales, pero Junts exige que haya una "amnistía política", que pasaría por una reunión entre Sánchez y Puigdemont. Turull no ha querido aclarar si esta ha sido una de las peticiones que han puesto sobre la mesa en la reunión de este martes y se ha limitado a decir que no habrá negociación "en público".

El pasado sábado, durante la celebración de un consell nacional de Junts, Turull apostó por "aprovechar" las horas bajas de los socialistas y la "debilidad" de Sánchez para avanzar en el cumplimiento del acuerdo que en noviembre de 2023 permitió la reelección del líder socialista como presidente del Gobierno, así como la aprobación de la ley de amnistía y la creación de una mesa de negociación en Suiza con un mediador internacional.

"Esperemos que sea en los próximos días. Y en función de la reunión y del nuevo escenario, el partido tendrá que valorar qué decisiones toma", advirtió Turull durante el encuentro, durante el cual también volvió a descartar apoyar una moción de censura encabezada por Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y secundada por Vox.

De momento, sin embargo, no habrá "decisiones" hasta futuras reuniones.