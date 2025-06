Junts rechaza firmar un pacto para blindar el padrón de los migrantes que sí apoyan PSC, ERC, Comuns y CUP

Junts no participará de la firma del Pacto por el Padrón impulsado por la Xarxa d'Entitats pel Padró, que agrupa unas ochenta organizaciones vinculadas al tercer sector. Los posconvergentes han decidido no adherirse al acuerdo, que sí apoyan PSC, ERC, los Comuns y la CUP. El partido liderado por Carles Puigdemont considera que el pacto, que se firmará este miércoles en el Parlament, no aborda "con profundidad cuestiones fundamentales para una gestión del padrón que sea coherente con las herramientas y recursos que tiene el país en estos momentos". El manifiesto busca blindar el empadronamiento de los migrantes y colectivos vulnerables, independientemente de su situación administrativa, para garantizar su acceso a la educación y a la sanidad tal y como se establece por ley.

Aunque desde Junts aseguran no discutir "ninguno de los derechos fundamentales que recoge el manifiesto", en una carta, firmada por Jordi Turull -secretario general- y Judith Toronjo -secretaria de organización-, piden un debate "sereno y constructivo" sobre la cuestión para lograr "soluciones realistas", "viables" y "efectivas". En este sentido, los dos dirigentes posconvergentes reclaman una "revisión de leyes, protocolos y recursos necesarios para garantizar tanto los derechos como los deberes asociados al empadronamiento".

"La realidad es que hay un problema grave de recursos, con ayuntamientos completamente colapsados que tienen que asumir responsabilidades cada vez más grandes sin el apoyo financiero ni logístico adecuado para dar respuesta al crecimiento demográfico en sus municipios", reza el texto. Asimismo, Turull y Toronjo lamentan que no se haya invitado al pacto a la Associació Catalana de Municipis (ACM), presidida por Meritxell Budó (Junts), ni tampoco a la Federació Catalana de Municipis (FMC), liderada por David Bote (PSC).

Los posconvergentes apuestan desde hace un tiempo por poner condiciones más restrictivas al padrón. De hecho, durante la convención municipalista del mes pasado, tal y como explicó EL PERIÓDICO, apostaron por impulsar modificaciones legales para vetar la inscripción en inmuebles okupados -algo que ya hacen algunos de los municipios que dirigen- y acabar con la posibilidad de empadronarse en equipamientos municipales o en el espacio público.

Según una resolución del Gobierno dictada en 2020, se consideran "válidas" las "infraviviendas" como "chabolas, caravanas o cuevas", e incluso la "ausencia total de techo", al tiempo que se concreta que "la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda". Esto es así porque estar inscrito en el padrón municipal es un trámite necesario para poder acceder a servicios básicos como lo son la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Justamente, el pacto busca unir a todas las formaciones para garantizar el "acceso universal al padrón de todas las personas que viven en el municipio, con independencia de la situación administrativa o residencial". También quiere que los ayuntamientos hagan "políticas de empadronamiento activo para asegurar la difusión de información sobre los circuitos y protocolos de empadronamiento" vigentes en cada municipio y para "asegurar vías prioritarias, seguras y accesibles para garantizar la protección de los colectivos en especial situación de vulnerabilidad".

Desde las entidades promotoras de la iniciativa también recuerdan que "el padrón es un derecho, pero también una obligación" de los consistorios y alertan de las dificultades habitacionales en las que se encuentran muchas personas, especialmente las de origen migrante, lo que aumenta su riesgo de "exclusión social". Además, advierten de que el padrón "no es un premio" ni da "derechos extra", sino que es una "herramienta" para "planificar los recursos y servicios que necesita el ayuntamiento", porque todas estas personas ya residen en el municipio independientemente de su situación administrativa.