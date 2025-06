El Govern de Illa cierra filas con Sánchez y mantiene que la crisis en el PSOE no afectará a Catalunya

El Govern de Salvador Illa cree a pies juntillas en Pedro Sánchez. No solo no pone en duda que el presidente del Gobierno pueda salir indemne de la crisis desencadenada por el caso Santos Cerdán, sino que también comulga con las medidas que ha anunciado hasta ahora como cortafuegos. Y si la confianza se mantiene intacta en Sánchez, aún es más "absoluta" en el president de la Generalitat, Salvador Illa, de quien defiende que en ningún caso se va a ver afectado por la onda expansiva del escándalo, ni en lo personal ni en lo político.

"No va a afectar de ninguna manera, no va a tener impacto sobre la estabilidad ni sobre el día a día del Govern", ha respondido de forma tajante la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Executiu, que también ha sido rotunda al negar que Illa deba dar explicaciones sobre el caso Cerdán en el Parlament, como reclaman PP y Vox. "No consideramos que el Govern deba dar explicaciones y la confianza en el president Illa es absoluta", ha sentenciado. Incluso ha defendido que, por más que en estos momentos Sánchez y el PSOE estén centrados en tratar de capear la situación, se mantiene intacto el calendario para que la financiación singular dé un paso más antes del mes de julio en una reunión de la comisión bilateral que incluso ERC asegura que está en el aire.

Una reacción "contundente" de Sánchez

Paneque ha tratado de hacer un equilibrio entre la condena de los hechos, el cierre de filas con el presidente del Gobierno y trasladar que Catalunya no se va a ver enmarañada en ninguna dimensión. De los comportamientos revelados en el informe de la UCO ha dicho que son "lamentables", "vergonzantes" e incluso "insoportables". No obstante, a su juicio, la actuación de "tres personas" no puede empañar la obra "más que positiva" durante siete años del ejecutivo de coalición. "Es posible que no se puedan evitar estos comportamientos, pero es importante que se actúe de forma rápida y contundente", ha dicho la también consellera. Y en el Govern están convencidos de que así ha respondido Sánchez.

Es posible que no se puedan evitar estos comportamientos, pero es importante que se actúe de forma rápida y contundente

Una reacción que, ha apuntado Paneque, dista de la de los populares, a quienes ha recordado que tienen encima la sombra de una financiación irregular "sistémica" del partido mientras que en el caso del PSOE se ciñe a "tres personas concretas". No obstante, en el Govern hay quien admite la preocupación por si el caso da un nuevo vuelco y la mancha se hace aún más grande dentro del PSOE o incluso salpica a la Moncloa. Pero mientras sea solo un escenario hipotético, nada se mueve en la Generalitat, tampoco con los socios que le han dado apoyo hasta ahora. Illa mantiene intactos sus planes para cumplir con lo acordado con ERC en la investidura en un mes de junio que es una prueba del algodón de cara a la negociación de los presupuestos de 2026.

Avances en Rodalies y financiación

Esta misma semana se presentarán los estatutos de la empresa mixta que gestionará Rodalies en Catalunya, y las negociaciones por la financiación prosiguen, aunque no exentas de dificultades. Según la portavoz del Govern, esas complicaciones tienen que ver con la complejidad de la materia y no con la predisposición del Gobierno, como apuntan los republicanos. Paneque ha afirmado que hay "determinación" tanto por la parte catalana como por la estatal. "Trabajamos con el objetivo del 30 junio", ha insistido Paneque.

No obstante, dentro del Executiu hay quien apunta que el acuerdo podría demorarse algunas semanas para priorizar que se alcance un "buen acuerdo" por encima de un tope temporal que se fijó 10 meses atrás. E incluso la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, anticipó este lunes que quizás sería necesario un calendario "más flexible". Además de la dificultad para compasarse con el Ministerio de Hacienda, bajo el mando de la vicepresidenta María Jesús Montero, la ministra es también vicesecretaria general del PSOE y candidata a las elecciones en Andalucía, por lo que a la negociación política de la financiación se le suma el manejo de la crisis en el partido. Así que a la pregunta de si habrá acuerdo este mes sobre un asunto ya de por sí complejo se suma la de si estará en condiciones el Gobierno de poder dar este nuevo paso con Catalunya que es piedra angular del acuerdo que alcanzó Illa para garantizarse la estabilidad.