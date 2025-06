La CUP propone una ley para blindar el catalán en las aulas y "sortear" la sentencia del TC sobre el 25%

La CUP quiere que el Parlament se anticipe a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellano en las aulas catalanas. Por este motivo, los anticapitalistas han presentado este martes una ley que busca blindar el modelo de inmersión lingüística y derogar la ley que aprobaron en 2022 PSC, ERC, Junts y los Comuns que eliminaba los porcentajes, ya que consideran que ha abierto la puerta a un incremento de más horas de castellano en las escuelas. El fin es "sortear" el fallo inminente del alto tribunal.

De momento, la propuesta de los 'cupaires' no cuenta con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario, aunque, durante la presentación, la diputada Laia Estrada ha anunciado que comenzará en los próximos días una ronda de contactos con el resto de formaciones. De hecho, aún no se ha registrado el texto a nivel parlamentario, para dar opciones a que otros partidos se sumen a la iniciativa y pudan moldearla. La voluntad de la CUP es que se pueda tramitar por vía de urgencia y lectura única para que esté en vigor antes del fallo judicial.

La principal novedad del texto es que pide derogar la ley aprobada en 2022, que justamente buscaba encajar la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fijaba el 25% de obligatoriedad lectiva en castellano en las aulas de Catalunya. El texto establecía el catalán como lengua vehicular y garantizaba el castellano como lengua curricular y educativa, sin fijar porcentajes y acomodándose a la realidad sociolingüística de cada centro. Estos, a su vez, estaban obligados a presentar sus proyectos lingüísticos al Departament d'Educació para que los validara.

Sin embargo, la CUP considera que esta ley fue un "error" y que, a la práctica, actuó como "subterfugio" para que el castellano fuera considerado "lengua vehicular". La propuesta de los anticapitalistas también deroga el decreto aprobado por el Govern de Pere Aragonès para acompañar esta ley, pero recupera algunas partes de su iniciativa. El TC se ha de pronunciar próximamente sobre estos dos textos legislativos.

Durante la rueda de prensa de presentación de la iniciativa, celebrada a las puertas del Parlament, Estrada también ha denunciado que el Govern no haya citado a su partido para hablar de cuál será la reacción política y legislativa ante una sentencia contraria del TC y ha pedido a los grupos anticiparse y actuar para revertir la actual situación del catalán, que ha definido como "crítica".

Los 'cuperos' ya rechazaron hace unas semanas sumarse al Pacte Nacional per la Llengua porque este no incluía una respuesta al TC, aunque todavía no se ha pronunciado.