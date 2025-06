El PSC defiende que la crisis en el PSOE "no afectará" al Govern de Illa

Incredulidad, estupefacción, tristeza e indignación. Son las cuatro fases por las que ha pasado el PSC en los últimos días ante el alud de revelaciones sobre el caso Santos Cerdán. El estado de 'shock' es general. No obstante, los socialistas catalanes mantienen su total confianza en Pedro Sánchez, descartan que se convoquen elecciones generales y consideran que la crisis desencadenada en el PSOE "no afectará" a Salvador Illa ni como líder del PSC ni como president de la Generalitat.

Illa ya ha arrancado la jornada manifestando su "profunda decepción y tristeza" con el ya exnúmero tres de la calle Ferraz, pero, al mismo tiempo, cerrando filas con la reacción de Sánchez y, en un intento de dar un vuelco al estado de ánimo, manifestando que está "tranquilo" y "optimista" sobre el futuro de la legislatura española. Poco después, ha sido la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, quien ha apuntalado esa línea discursiva.

En la sede de Pallars no se apartan ni un ápice de esa suerte de simbiosis con Sánchez que lleva operando desde que Illa asumió el mando de los socialistas catalanes hace ya cuatro años. A su juicio, hay que poner en valor que el presidente haya "dado la cara" y tomado decisiones "inmediatas" para dejar claro que no tolerará la corrupción. "Asumir errores es un signo de honestidad y no de debilidad", ha sentenciado.

Aislarse de la onda expansiva

Pero, al mismo tiempo, tratan de aislar el Govern de la onda expansiva del caso Cerdán con la incertidumbre de si habrá más revelaciones que enmarañen aún más una situación que por ahora circunscriben al PSOE y no a la Moncloa. "Esto no afectará a Salvador Illa", ha insistido Moret, que incluso ha defendido que todas las negociaciones que están en marcha por el traspaso de Rodalies y el modelo de financiación singular, dos aspectos cruciales para la relación con ERC, continúan.

De hecho, sobre el primer asunto ha afirmado que está "muy avanzado", y sobre el segundo admite dificultades en el calendario, aunque por ahora "se mantiene sin cambios" que antes de julio se celebrará una comisión bilateral para consagrarlo como un pacto entre la Generalitat y la Moncloa. Habrá que ver, sin embargo, en qué situación estará Sánchez llegado ese momento, ya que también en el PSC admiten que las informaciones que vayan apareciendo pueden afectar a sus planes y requerir de unas fechas "menos rígidas".

Objetivo: que el Gobierno continúe

En todo caso, el PSC no esconde que su apuesta pasa porque Sánchez continúe adelante con la legislatura y está dispuesto a remar para convencer a los socios de que tiene sentido que lo continúen apoyando, especialmente señalando que la alternativa más probable es un Gobierno de PP y Vox y el argumento de que esa suma lesionaría las expectativas tanto de ERC como de Junts. Esa misma línea discursiva siguen también los Comuns, pese a que han subido los decibelios de sus exigencias a Sánchez para que dé "explicaciones" y tome medidas "caiga quien caiga".

Según la coordinadora de los Comuns, Candela López, el foco hay que ponerlo ahora en actuaciones que vayan en la línea de "restituir la confianza" del votante progresista, que también "tiene dudas de entregarle" el Gobierno "al partido de la Gürtel". No obstante, no se ha mojado sobre si se tiene que producir un cambio de ministros o sobre si el presidente debería someterse a una cuestión de confianza. Este lunes por la tarde, los Comuns reúnen a su ejecutiva para valorar los pasos a seguir, condicionados por cómo transcurra el encuentro que mantendrá Sánchez con la líder de sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.