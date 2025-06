AUDIO | Koldo trató de enchufar en Adif al director de una empresa pública que fichó a su hermano y a su novia: "Va a hacer lo que digas"

Koldo García trató a finales de 2023 de que contrataran en Adif al director de la empresa pública Enajenación de Materiales Ferroviarios (Emfesa), Vicente Calzado Tellez, íntimo amigo suyo que le había llegado incluso a prestar dinero alguna vez. Koldo buscaba así devolverle el favor, ya que Calzado, dos años antes, había fichado para la empresa pública a su hermano Joseba y a una mujer con la que había mantenido una relación sentimental, Nicoleta.

Así consta en grabaciones del Informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán en la que queda en evidencia cómo la trama colocaba a su antojo a personas de su confianza en empresas públicas o en empresas que habían recibido contratos públicos.

"Por cierto, si tú puedes dar un nombre, no lo sé, te acuerdas de Vicente, el de Madrid, el de su mujer la rubia y su hijo que demás... Ese, ha entregado al jefe de gabinete de Óscar [Puente] un planning. Un planning de estructura de Adif", le dice en noviembre de 2023 Koldo a Ábalos, que le pregunta: "¿Qué quiere? ¿Ser algo de Adif?". "Si puede serlo, ¡vale! Lo que le den. O sea, es un tío que está totalmente preparado", responde Koldo.

"Santos sigue con su línea de negocio"

"Este tío va hacer lo que tú digas... tú ya lo conoces, está (ininteligible)...y fue al que resolviste el problema, de su mujer", le dice en otro momento de la conversación intervenida Koldo a Ábalos, que le responde afirmativamente pero le confiesa que tiene un problema: "Que sí, que, sí si el problema es que (ininteligible) Santos está apuntado ahí, él sigue con su línea de negocio".

En medio de la conversación, Koldo llama incluso por otra línea a Vicente Calzado para decirle que le envíe el currículum. "Lo único que te pido", le dice a Ábalos, "es que llames a Santos, y le digas, 'como no me llames a Koldo nos vas a meter en un lío a ti y a mí', por supuesto, o sea... para ver si se le ponen las orejas ya un poco puntiagudas", le refiere al ex ministro.

A continuación, le echa en cara que todas las colocaciones de las personas de su entorno las está teniendo que gestionar él mismo. "Hombre", prosigue Koldo, "no puede ser que durante dos años y medio ni se le haya buscado un puesto de trabajo a mi mujer, ni a mí, ni a mi hermano. Que lo he arreglado yo jefe, que lo he arreglado yo, pero bueno, ya vale".

Koldo se refería a cómo había maniobrado él con anterioridad para buscar que Vicente Calzado fichara a su hermano Joseba en Emfesa y a su entonces mujer, Patricia, en la empresa granadina Áridos Anfersa que, después de contratarla, aumentó de forma exponencial los contratos que firmó con la Administración.

"No solo hay que valer para follar"

La segunda persona que el asesor más cercano de Ábalos en el Ministerio colocó en Emfesa fue a una amante, Nicoleta, esta vez con la supuesta mediación de Cerdán. En una conversación con él, Koldo le pidió que le ayudara.

Koldo García, ex asesor del Ministerio de Transportes y persona de máxima confianza de José Luis Ábalos, en una imagen de archivo. / EFE

"Nicoleta ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Se quiere ir a vivir a Valencia", relataba el exasesor de Ábalos al que era número 3 del PSOE a mediados de 2022. "Te lo pido a ti, de que (sic) le consigamos un trabajo a ella en Valencia". En un momento de la conversación, Cerdán le muestra su disposición a colaborar para la contratación: "Tú le miras lo de la empresa, dime 'oye, aquí o allí' y da un toque. Más fácil", resume. Poco después, en septiembre de 2022, Nicoleta fue contratada en Emfesa con un sueldo anual de más de 35.000 euros.

En la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Calzado reconoció que fichó en 2021 al hermano de Koldo, pero dijo que fue por sus méritos y no por ser amigo de su hermano ex asesor de Ábalos. "Koldo me dijo que lo echara cuando se enteró que había echado el currículum y que estaba en un primer proceso de selección", llegó a decir el entonces director de la empresa pública.