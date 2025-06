ERC admite que los escándalos del PSOE "complican" la negociación sobre la financiación

Desde la óptica de ERC, una de las derivadas que tiene los escándalos del PSOE es si afectarán a las negociaciones que socialistas y republicanos tienen abiertas sobre el traspaso de Rodalies y la nueva financiación de Catalunya. El partido de Oriol Junqueras ha admitido este lunes que los problemas del PSOE "complican" los contactos, sobre todo los que tienen que ver con la financiación. "Es evidente que es una dificultad en el camino, un socavón grave", ha explicado el portavoz republicano.

ERC ha abordado el asunto en una reunión de su comisión permanente, el órgano donde se reúne la cúpula del partido. Los republicanos no quieren dar por zanjada la legislatura en el Congreso y mucho menos las negociaciones en marcha, pero reconocen que ahora mismo todo están en duda hasta que el PSOE y Pedro Sánchez no den explicaciones más claras sobre la conducta de su ya exsecretario de Organización Santos Cerdán. "La corrupción es un elemento imborrable que debilita la democracia. Nos complica la agenda política", ha añadido Albert. El plazo que se dio ERC para cerrar una nueva financiación acaba el 30 de junio y ahora mismo es difícil que se cumpla.

Sánchez tiene que ir hasta el final caiga quien caiga Isaac Albert — Portavoz adjunto de ERC

¿Y ahora qué? Los republicanos han querido dar un margen de tiempo a Sánchez para que revierta la situación. Según ERC, lo que debería hacer el presidente es comparecer ante el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Cerdán y por eso el viernes ya registraron junto al BNG una petición de comparecencia. Además, exigen al presidente que haga "limpieza" en el partido y "tome las decisiones que tenga que tomar". "Tiene que ir hasta el final caiga quien caiga", ha remachado Albert. Por último, ha reclamado una auditoría de todos los contratos públicos del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2024.

Contactos con Sánchez

Que los problemas del PSOE con la corrupción preocupan a ERC lo demuestra el hecho que el propio líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha tomado las riendas de la situación. Junto al portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, este fin de semana han mantenido contacto telefónico con el propio Sánchez y también con el resto de partidos que forman parte de la mayoría de la investidura. A corto plazo, la idea es esperar a que Sánchez se explique y, partir de aquí, volver a analizar la situación. "Estamos dispuestos a escuchar, a hablar con todo el mundo y a recibir las explicaciones oportunas", ha dicho Albert.

Imagen de archivo de Gabriel Rufián y Oriol Junqueras. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Por el momento la formación de Junqueras no contempla pedir elecciones anticipadas ni tampoco exigir a Sánchez una moción de confianza. En el primer caso, porque sería arriesgarse a que la Moncloa acabara en manos del PP y, entonces sí, se frustrarían definitivamente las negociaciones de financiación y Rodalies. Tampoco ven claro la moción de confianza, porque sería tanto como autoimponerse la presión de tener que decidir si cae el Gobierno o no. Así, pues, la decisión momento es esperar y ver cómo reacciona el PSOE y, sobre todo, Sánchez.

En definitiva, ERC ve reconducible la legislatura si el presidente del Gobierno actúa con contundencia y si cesa el ritmo de revelaciones sobre las irregularidades de dirigentes y exdirigentes del partido. Todo se complicaría si hay nuevas informaciones que conectan los escándalos directamente con ministros del Gobierno o, aún peor, directamente con la Moncloa.

"Flecos" para los estatutos de Rodalies

Lo único que parece sobrevivir a la tormenta socialista es la negociación sobre Rodalies. El portavoz de ERC ha asegurado que solo faltan "flecos" para cerrar un acuerdo sobre los estatutos de la nueva empresa catalana que tiene que gestionar los trenes al margen de Renfe, la operadora actual. Albert ha asegurado que el objetivo es anunciar un acuerdo esta misma semana. El pacto definirá cómo se estructurará la nueva empresa, pero aún no se sabrán los nombres de quienes la dirigirán. Estos nombramientos serán, más adelante, responsabilidad de la Generalitat.

Que la negociación de Rodalies sobreviva al terremoto originado por las revelaciones sobre Cerdán es para ERC una puerta a la esperanza para que no naufrague la negociación de la financiación. Eso sí, los estatutos de la nueva empresa que gestionará los trenes son solo un paso más, y no el definitivo, para llegar algún día al traspaso total de la competencia. Para ver el traspaso total, a ERC también le conviene que la legislatura no naufrague.