La UCO atribuye a Cerdán la "gestión" de 620.000 euros en comisiones

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente es muy duro con la participación del hasta ayer secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tanto que en él se reproduce una conversación entre el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García en la que ambos hablan de "presuntas contraprestaciones que pudiera haber percibido" Santos desde antes de la llegada al Ministerio de Transportes del ahora diputado del grupo mixto. En un audio del 23 de noviembre de 2023, se afirma:

"Santos se ha quedado con dinero, lo ha hecho delante de mí. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa (Antxon Alonso) y mil cosas más."

El informe de la UCO, de 490 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala a Santos Cerdán como el "mediador" de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas y dice de él que "habría desempeñado un papel activo en la gestión de los fondos". Los agentes cifran las "contraprestaciones económicas" dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos Cerdán, ascenderían a 620.000 euros. Se dividen en 550.000 euros asociados a dos adjudicaciones a la energética en Murcia (soterramiento de la red ferroviaria de Murcia y el tramo Pulpí-Vera del corredor mediterráneo de alta velocidad); "70.000 vinculados al bajo de un inmueble que no han sido asociados por Koldo a ningún expediente concreto", y 450.000 por otras tres adjudicaciones a la misma empresa en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat.

El mismo documento señala que, a raíz de las conversaciones grabadas, "se puede inferir no solo que Santos habría tenido pleno conocimiento de los pagos efectuados, sino que, además, habría actuado como mediador de los mismos". El número tres del PSOE, según el informe que sitúa el origen de la corrupción en Navarra, daba directrices a Koldo García sobre la empresa Servinabar, de la que el informe dice que era utilizada por la trama para "canalizar beneficios obtenidos de Acciona y así desvincular de su cobro al asesor" de Ábalos.

En febrero de 2022, ya después de la salida de Ábalos del ministerio y de su cese como secretario de Organización del PSOE, Koldo García y Cerdán hablaron sobre las cantidades percibidas por el exministro y las cifran en "un total de 550.000 euros", detalla el informe de la UCO, a lo que "se sumarían 70.000 euros" por parte de Antxon Alonso, administrador de la empresa navarra Servinabar, que fue registrada este pasado miércoles en el marco de la investigación.El informe de la UCO apunta a una "discrepancia" entre Koldo García y Cerdán por el importe que les quedaría pendiente de percibir, tras su marcha del Gobierno, y que el primero cifraba en 450.000 euros. "Ambos interlocutores –apunta el informe- coincidían en identificar que a Ábalos se le debía lo de Sevilla, en alusión a unas obras a realizar en el Puente del Centenario en Sevilla". También estaban pendientes de percibir los pagos por unas obras realizadas en Barcelona (Sant Feliu de Llobregat) y Logroño.

Más allá de la discrepancia, Koldo insiste en que entreguen a Ábalos al menos 150.000 euros. "¿Pero no puedes conseguir que le den 150 para quitarse a la exmujer?", le pregunta Koldo a Cerdán, que en esa misma conversación confirma que hará las gestiones y que lo pedirá "todo". La conversación intervenida por la UCO apunta a que Cerdán habría mediado personalmente para conseguir el pago de las presuntas mordidas. "Yo te doy un toque, a ver qué día quedo con estos, y al día siguiente quedo, quedamos tú y yo", le dice Cerdán a Koldo, que responde: "Si consigo 150, son para él", a lo que responde el secretario de Organización del PSOE: "No, no. Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo". Más de un año antes, el 21 de enero de 2021, se había producido otra conversación entre Ábalos, Koldo y Cerdán sobre las cantidades pendientes de percibir. En esa conversación, Cerdán se muestra especialmente reacio a hablar sobre estas presuntas mordidas, y llegó a interrumpir y mandar a callar al exasesor de Ábalos, "mostrando una clara intención de preservar la discreción", según la UCO, y conminando a Koldo a "no hablarlo en alto y apuntarlo en un papel para después romperlo". "¡Koldo! ¡Que no quiero que hables de esto, que no se habla!", dice Cerdán en esa conversación.

"Facturas ficticias"

La etapa anterior a la entrada de Ábalos en el MITMA, que se remonta al menos a 2015, está "ligada a la estrecha relación" de Fernando Merino (que fue director del departamento navarro de Acciona Construcción), Antxon Alonso (Servinabar), Koldo García y Santos Cerdán, "a través, principalmente, de la vinculación mercantil Acciona-Servinabar", concluye que Alonso "habría ejercido de cara visible societariamente como administrador de Servinabar", mientras que Koldo "habría sido el punto de contacto directo tanto con Merino como con el personal de Geoalcali para la ejecución del proyecto de Mina Muga".

Cerdán también habría intentado introducir a dos personas de Acciona en la trama a cambio de adjudicaciones de obra pública una vez el Ministerio de Transportes comenzó una nueva etapa con Óscar Puente. Así se deduce de una conversación entre Koldo y Ábalos de noviembre de 2023, incluida en el informe policial, que también da cuenta de la "insistencia" de Koldo para que Cerdán pudiera hablar con el nuevo ministro "para que le adjudicasen una obra de ADIF y otra de la Dirección General de Carreteras a alguna empresa de confianza que les fuese a reportar posteriormente un beneficio económico, el cual sería repartido con Ábalos".