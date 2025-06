Radiografía de las comisiones de Ábalos, Cerdán y Koldo, por comunidades

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela el entramado de mordidas durante años de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, una práctica de comisiones ilegales que se extendía por varias comunidades autónomas.

Laura Ballester

El asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes, Koldo García, medió para que el empresario valenciano y contratista de obra pública José Ruz lograra contratos públicos en el puerto de València y en las obras del baipás, según revela el informe de la UCO. Respecto a la obra del puerto de València, es Koldo quien la menciona en una nota creada y guardada en su teléfono el 17 de noviembre de 2022 (cuando tanto él como José Luis Ábalos ya habían salido del Ministerio de Transportes). "Obra Puerto de València placas solares va LIC y FCC es de 20 millones se resuelve el día 23 se puede empujar por ellos". En ninguno de los dos contratos la Guardia Civil refleja que se materializaran finalmente las adjudicaciones.

Xuan Fernández

El informe de la UCO incluye dos obras en Asturias. Esos trabajos ascienden a casi 8 millones de euros y según los agentes hay indicios de que fueron encargados a dos empresas de forma irregular. Uno de esos expedientes corresponde al Principado de Asturias: la licitación de un proyecto para la adaptación parcial de la segunda calzada de la autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina, así como otras obras complementarias en la misma zona. La investigación de la UCO dedica a Asturias un epígrafe específico sobre esta obra, en el que se reproducen mensajes entre Koldo y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Ambos conversan sobre licitaciones en las que participan las empresas AZVI y OPR.

Sergio H. Valgañón

La UCO ha encontrado en las conversaciones entre Cerdán y Koldo García comentarios en torno a obras públicas de la comunidad. "En Aragón han pagado dinero", señala el propio Cerdán en uno de los mensajes investigados por la Benemérita. La Guardia Civil transcribe en su informe una conversación entre Koldo y Santos Cerdán, que se produce poco después de que Ábalos abandone la estancia que comparten los tres, en la que el secretario de Organización del PSOE se interesa por el patrimonio que el asesor del exministro ha atesorado en los últimos tiempos. El propio Cerdán dice: "Me viene ruido de Aragón, me viene ruido de Euskadi, me viene ruido de Andalucía". Más allá del supuesto reparto de dinero entre Koldo y Santos Cerdán, con comentarios que cercan a operaciones en Aragón, el proyecto de la mina Muga, un gran complejo de potasa a caballo entre Navarra y las Cinco Villas, también se cuela entre las actuaciones del exasesor de Ábalos y del ya exsecretario de Organización del PSOE.

Jaime Ferrán

Según el documento al que ha tenido acceso La Opinión de Murcia, en el transcurso de la conversación mantenida entre Cerdán y Koldo García el 2 de febrero de 2022, este último alegaba que, hasta esa fecha, se le habían abonado 550.000 euros al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, procedentes de dos licitaciones de Murcia. De este fragmento de la conversación se deduce que, según indica Koldo García, los 550.000 euros que ya habrían sido abonados a Ábalos provenían de dos adjudicaciones en la Región y quedaba pendiente el abono de 450.000 euros derivados de una obra en Logroño, una en Sevilla y otra en Tarragona.

Javier Alonso

También figura la ampliación del puente del Centenario adjudicada a una UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet SAU. La obra de ampliación de los tirantes del Centenario es la mayor obra adjudicada en la última década por parte del Ministerio de Transportes en la ciudad de Sevilla, con un presupuesto de 88 millones de euros más IVA (106 millones de euros). Las grabaciones que constan en la instrucción judicial y las cadenas de mensajes de Whatsapp apuntan a una posible trama para adjudicar esta inversión a cambio de una compensación económica. Según se recoge en el auto, esta obra "habrían generado un beneficio económico para José (Luis) Ábalos". Posteriormente, el 2 de febrero de 2022 se produce una conversación clave que figura como grabada en el auto, en la que Koldo y Santos Cerdán se refieren expresamente a pagos pendientes de tres obras. "Yo les pedí a estos los de Sevilla" señala Santos. En esa conversación Koldo se refiere a un pago "de un 5%" por Sevilla".

Rocío Entonado Arias

El informe policial da cuenta del enfado de Koldo con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, al comprobar, en enero de 2019, que la obra de acceso del AVE a Mérida, en concreto el tramo Cuarto de la Jara-Arroyo de La Albuera, no se iba a adjudicar a esa empresa sino a otra. Koldo escribió a Isabel Pardo de Vera para que mirase la foto, mostrando su descontento por la empresa que obtuvo la mayor puntuación: "Esto de hoy nos ha jodido un poco".