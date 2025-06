Illa arropa a Sánchez ante el caso Cerdán: "Hemos tenido una decepción, pero damos la cara y actuamos"

"Es verdad que hemos tenido una decepción, pero nosotros damos la cara y actuamos", ha declarado el president de la Generalitat, Salvador Illa este viernes en un acto del PSC, ante el escándalo que vive el PSOE propiciado por la supuesta implicación del ya exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán, en el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública, como se desprende de un informe de la UCO hecho público esta semana.

Illa ha cerrado filas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el jueves compareciera para pedir disculpas por el caso que apunta a su ya ex mano derecha, anunciar una auditoría externa al partido y reafirmar que no va a convocar elecciones. "Respetamos el veredicto de los ciudadanos, es así como llegamos a los gobiernos y nos vamos de los gobiernos, de ninguna otra forma", ha espetado Illa. Y ha rematado: "Llegamos de la mano de los ciudadanos y damos relevo cuando los ciudadanos nos lo piden [...] Ningún comportamiento innoble nos hará abdicar de este planteamiento de la política que nos hace avanzar", ha dicho, descartando un adelanto electoral en España.

Illa pide "perspectiva"

En un tono muy contundente, Illa ha insistido en que Sánchez ha hecho una obra de gobierno que le permite continuar en la Moncloa, "y especialmente en Catalunya". Así, ha alegado que "nada entelará" su hoja de servicios "exitosa" durante los siete años que lleva al frente del Gobierno. Por ello, ha pedido a los ciudadanos que no se dejen "atrapar" por el "ruido" y la "tensión" del momento.

"En momentos de ruido, como ayer, particularmente, es necesario poner perspectiva", ha incidido el president, que en esta ocasión hablaba en calidad de primer secretario del PSC y que ha puesto en valor todos los "avances" que ha logrado el socialismo en los últimos cuarenta años. Y ha citado como ejemplo que justo el jueves -el día en que estalló la polémica- se conmemoraron cuatro décadas de la entrada de España en la Unión Europea.

El president de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, en un acto en Barcelona junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y las alcaldesas de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés, y Reus (Tarragona), Sandra Guaita. / EUROPA PRESS

El caso Cerdán ha planeado durante todo el acto, celebrado en el Palo Alto de Barcelona, y previsto para que el PSC luciera su poder municipal a medio mandato. Tanto el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como la de Sabadell, Marta Farrés, y la de Reus, Sandra Guaita, han mostrado su apoyo a Sánchez: "Ningún indigno nos hará bajar la cabeza y olvidar nuestra misión, nuestra fuerza y nuestra hoja de servicios", ha arrancado Collboni. A él se ha sumado Farrés, quien ha sostenido que no renunciará a gobernar "con valentía", "también cuando las cosas no van bien", y Guaita: "Porque haya una manzana podrida en la cesta, no debemos desfallecer", ha insistido.

Municipales, trampolín a las generales

Si Sánchez mantiene su negativa a anticipar unos comicios generales, como ya verbalizó el jueves en una comparecencia, la próxima contienda del PSC serán las municipales de 2027. Los socialistas esperan mantener su poder local para exhibir el máximo músculo en Catalunya ahora que cuentan con una Generalitat de su color político. Y de ahí, dar impulso al voto socialista catalán para las elecciones de las cortes generales que previsiblemente se celebrarán unos meses después si no se adelantan. "Catalunya no puede avanzar si no es de la mano de los ayuntamientos y con la Generalitat", ha dicho Illa, tras asegurar que en los próximos dos años será vital seguir trabajando "codo con codo".

En este punto, se ha puesto en el papel de president para hacer gala de tres de los logros que ha abanderado en su primer año al frente del Palau de la Generalitat en relación con el mundo local. Ha reivindicado la recuperación del Pla de Barris -una iniciativa heredada del tripartito- como la mejor "herramienta" para lograr una transformación social efectiva; ha celebrado la aprobación del Estatuto de los Municipios Rurales, la primera ley que ha visto la luz bajo su mandato; y ha subrayado la importancia de reactivar la convocatoria de plazas de interventores para "reforzar el autogobierno". "Donde pasan las cosas es en las calles y en los barrios, desde ahí se debe actuar y decidir", ha zanjado.