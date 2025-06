Los Comuns batallarán contra la ampliación del aeropuerto en la Comisión Europea y en la calle

Desde que arrancó la legislatura catalana, los Comuns sabían que, más pronto que tarde, el president Salvador Illa desempolvaría la ampliación del aeropuerto de El Prat. Es uno de los pilares del proyecto económico que abandera el Govern y el PSC ya advirtió durante las negociaciones de la investidura de que no renunciaría a desencallarlo. De la misma manera que, antes de dar su 'sí', los Comuns también advirtieron de que cuando ese momento llegara plantarían batalla. Era lo que ambas partes han definido como una "discrepancia pactada" de la que no se hizo mención ninguna en el acuerdo sellado. Ahora, con la carpeta abierta de par en par, el grupo que lidera Jéssica Albiach en el Parlament da por inaugurada también una estrategia para tratar de frenar esa ampliación que compaginará con su rol de socio prioritario del Executiu.

Esa estrategia será de "largo recorrido", puesto que hay años por delante antes de que la remodelación de El Prat puede ejecutarse, y tendrá tres frentes: el europeo, la calle y el pulso político. En cuanto al primero de ellos, los Comuns esperan que el proyecto de Illa para el aeropuerto se dé de bruces en Bruselas, dado que la Comisión Europea tiene que dar su visto bueno y que hasta ahora ha dado un tirón de orejas a la Generalitat recordándole de que, antes de cualquier ampliación, debe tomar medidas de protección del delta del Llobregat. "La Comisión ha sido contundente, cuando normalmente es prudente", advierten. La intención del partido ahora es ejercer de lobby presentando alegaciones al proyecto, que consideran que tiene "agujeros", además de la batería de reuniones que mantendrá el eurodiputado Jaume Asens con comisarios europeos.

Movilizaciones "sostenidas" e "'in crescendo'"

En cuanto a las movilizaciones, defienden que tienen que ser "sostenidas" e "'in crescendo'" en el tiempo. Por ahora, los Comuns no se pondrán al frente de la convocatoria de ninguna porque es demasiado pronto, aunque aseguran que se implicarán en todas las manifestaciones que se agenden, empezando por la que la plataforma Zeroport ha anunciado para el 28 de junio. Su diagnóstico es que la dimensión ambiental, por la afectación a La Ricarda y El Remolar, puede ser la piedra de toque por la que los planes de Aena y del Govern se vayan al traste, pero el foco para agitar la calle lo pondrán en que se está alimentando un modelo de "turistificación masiva" que impacta directamente en la vivienda y que no se priorice toda la inversión posible en Rodalies y la red ferroviaria del futuro. Son los dos ámbitos en los que bajo su punto de vista el Govern flaquea más porque "no tiene capacidad de dar respuesta".

La consigna de los Comuns, en todo caso, es dosificar esfuerzos e ir modulándolos en función de cómo avance el plan, un progreso que estará estrechamente ligado también a cómo evoluciona el flanco político. "No nos agotaremos", aseguran. Y es que su apuesta pasa por convivir con esa discrepancia con el PSC mientras tratan de continuar siendo determinantes en la legislatura catalana. Por ahora, consideran prematuro confirmar que se sentarán a negociar los presupuestos de 2026 pasado el verano, pero fuentes del partido aseguran que tampoco se plantean renunciar a ello y, eso sí, descartan por completo hacer descarrilar el mandato como sucedió con el Hard Rock durante la etapa de Pere Aragonès.

Preservar la mayoría de izquierdas

Preservar la mayoría de izquierdas que opera en Catalunya entienden que es una prioridad, además de tratar de dar continuidad a la influencia que están teniendo en políticas como las de vivienda. Pero avisan también de que "no hay punto de encuentro posible" con los socialistas, tampoco por la vía de pactar el modelo de gobernanza con un mayor peso de la Generalitat en la toma de decisiones sobre El Prat, como negocia Illa con ERC. "Jugaremos con la correlación de fuerzas y ya veremos cuál es el momento para intentar que la ampliación del aeropuerto descarrile", sostienen. Es decir, que estudiarán cuál es el momento idóneo para plantear el pulso, algo que admiten que puede ir para largo teniendo en cuenta que la reforma de El Prat puede abarcar hasta tres legislaturas.