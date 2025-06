Salvador Illa, sobre el caso Santos Cerdán que cerca al PSOE: "Se tienen que dar explicaciones y se darán explicaciones"

"Se tienen que dar explicaciones y se darán explicaciones". Así ha reaccionado públicamente Salvador Illa a la situación del número tres del PSOE, Santos Cerdán, después de que se haya hecho público el contenido del informe de la UCO en el que apunta a su presunta participación en el cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública. El president de la Generalitat ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio no querer ir "más allá" porque no ha podido leer el documento con profundidad y tiene este jueves una intensa agenda en Andorra y la Seu d'Urgell, pero se ha remitido a la comparecencia que los socialistas tienen previsto hacer esta misma tarde.

"No me gusta pronunciarme sobre cosas que no he podido estudiar a fondo", ha afirmado Illa, que ha subrayado que no quiere entrar en "especulaciones" ni valorar sobre los titulares que ha podido leer hasta ahora. Más aún en un momento en el que, asegura, hay "demasiado ruido". "No nos desviaremps de nuestro rumbo, que es trabajar para mejorar las cosas y para una prosperidad compartida", ha dicho Illa, uno de los principales puntales con los que cuenta Pedro Sánchez, a quien animó a acabar la legislatura hasta 2027 tras la Conferencia de Presidentes de la semana pasada. En todo caso, fuentes gubernamentales manifiestan preocupación sobre las informaciones que se han ido desencadenando en las últimas horas.

El calendario de la financiación

El president también ha querido despejar dudas sobre qué pasará este mes de junio con la financiación singular. "Cumpliré los acuerdos en los plazos que nos marcamos", ha asegurado después de que ERC haya acusado a la vicepresidenta María Jesús Montero de estar dilatando encuentros claves para alcanzar un acuerdo. "Es un asunto complejo y el buen trabajo pide discreción", ha zanjado.