ERC admite que la negociación sobre financiación está "ralentizada" y culpa a Montero

El plazo que ERC dio a los socialistas para pactar una nueva financiación para Catalunya acaba el 30 de junio y cada vez parece más difícil que se cumpla. Este jueves el portavoz adjunto de los republicanos, Isaac Albert, ha explicado que en las últimas semanas su partido ha notado una "ralentización" en las conversaciones que mantiene tanto con la Generalitat de Salvador Illa como con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Estamos un poco preocupados y un poco molestos", ha dicho en una entrevista en SER Catalunya.

Los republicanos no solo han denunciado que la negociación se haya frenado, sino que han señalado a quien consideran culpable de lo ocurrido: la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ella tiene un papel capital a la hora de validar la nueva financiación, y ERC considera que no está haciendo todo lo que debería. El principal problema que apunta el partido de Oriol Junqueras es que Montero, aparte de ministra, es la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas -previstas para el verano de 2026- y le incomoda llegar ahora a un acuerdo sobre la financiación de Catalunya porque interpreta que merma su fuerza electoral. "La ministra ha ralentizado los procesos. Esperemos que todo esto se reconduzca", ha dicho Albert.

Estamos un poco preocupados y un poco molestos Isaac Albert — Portavoz adjunto de ERC

No es la primera vez que ERC choca Montero. Hay al menos dos precedentes claros. En verano del año pasado, los republicanos amenazaron en retirar el apoyo a Sánchez si la vicepresidenta no se retractaba de unas palabras en las que ya ponía en duda la aspiración catalana a una "financiación singular". La situación entre las dos partes volvió a tensarse cuando negociaron la quita del FLA a las comunidades autónomas. En los dos casos el problema no fue a mayores.

Imagen de archivo de María Jesús Montero / RAFA ALCAIDE / EFE

Las palabras de Albert de este jueves no son una señal de la que negociación vaya a descarrilar, pero sí tratan de ser un toque de atención de que no se avanza como tocaría. Y, sobre todo, son el primer gran síntoma de que difícilmente se cumplirá con el plazo del 30 de junio. ERC asegura que todas las partes han estado trabajando intensamente en las dos últimas semanas, pero que aún no ve maduro un acuerdo que presentar ante la ciudadanía. "Hay trabajo hecho y trabajo a explicar, pero nosotros no participaremos de un anuncio más simbólico que real", ha advertido.

Según fuentes conocedoras de las conversaciones, en el ámbito en el que se ha avanzado más es en los cambios en la Agència Tributària de Catalunya para que tenga un protagonismo mucho mayor en la recaudación de los impuestos. En cambio, donde hay más problemas, es en la definición de cómo debe el nuevo modelo de financiación singular.

El Govern se defiende

Los tres actores claves en esta negociación son ERC, el Gobierno y la Generalitat. Si ERC denuncia que los trabajos no avanzan como deberían, desde la Generalitat se muestran más optimistas. Fuentes cercanas al president Salvador Illa niegan la mayor y aseguran que el calendario se mantiene según lo previsto y que, tal y como se acordó con Esquerra, antes de julio la financiación dará un paso adelante pasando a convertirse en un acuerdo formal entre el Govern y el Gobierno. De hecho, el propio Illa ha sido contundente en las últimas semanas al asegurar que esa escena se va a producir este mismo mes. Unas semanas atrás, en la Feria de Abril de Barcelona, Montero y el president de la Generalitat reivindicaron una "alianza estratégica" entre Andalucía y Catalunya.

"En Andalucía queremos que Catalunya progrese, porque vuestro progreso representa también el crecimiento para nuestra tierra", dijo entonces la vicepresidenta. No obstante, en el Palau de la Generalitat comprenden el difícil equilibrio que tiene que hacer Montero como candidata a las próximas elecciones andaluzas, aunque sostienen que la financiación singular es un compromiso de Sánchez y que se trabaja para que sea una realidad, por más dificultades que encuentre en el camino. El tercer actor en discordia, el propio Ministerio de Hacienda, admitió esta semana la dificultad de cumplir con el calendario previsto.