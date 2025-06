Illa defiende que la ampliación del aeropuerto no incumple los acuerdos de investidura con ERC y Comuns

El día después de anunciar el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que su plan "no incumple" los acuerdos de investidura sellados con ERC y Comuns, sus socios preferentes en esta legislatura y que ya han expresado su rotundo rechazo. En una entrevista en RAC 1, ha argumentado que se trata de una decisión que asume en primera persona, que no ser "perdonaría" no haberla tomado y que Catalunya quedaría "muy mermada" y con su economía "limitada" en los próximos años si no se aborda una reforma integral de la infraestructura.

Illa ha asegurado que, en el caso de la alianza con los Comuns, no se incluye nada sobre el aeropuerto; y en el caso de ERC ha recordado que, además del respeto a la biodiversidad y el límite a las emisiones, que considera que el plan respeta, queda por abordar el modelo de gobernanza. El president ha afirmado que se analizarán "las posibilidades", aunque ha defendido que el Govern ya ha tenido capacidad de decisión en el proyecto de ampliación y que la relación con Aena y el Ministerio de Transportes "es fluida". En todo caso, ha anticipado que habrá reuniones con los grupos parlamentarios y, el próximo viernes, también con la alcaldesa de El Prat, Alba Bou, que ya se ha pronunciado en contra de la ampliación.

Un proyecto "de interés público de primer orden"

El pacto que selló con los Comuns sí se compromete con la contención del turismo, algo que Illa ha relativizado. Además de sostener que la ampliación no se impulsa con la finalidad de que vengan más visitantes, se ha mostrado convencido de que logrará atraer un turista de alta capacidad adquisitiva, como pueda ser el asiático. De hecho, se ha comprometido a implicarse "a fondo" en la consecución de vuelos intercontinentales para El Prat. "Se trata de un proyecto de interés público de primera orden", ha zanjado.

Además, ha añadido que la ampliación se ciñe a los estándares normativos fijados por Bruselas porque se crearán diez hectáreas naturales nuevas por cada una afectada. "Mejoraremos el delta del Llobregat", ha pronosticado. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, he añadido en una entrevista en TV3 que, además, los municipios que conviven con el aeropuerto mejorarán las posibles molestias acústicas que pueda causar la infraestructura.

Con el despliegue de todo este argumentario, el president espera que no se torpedee la negociación de los presupuestos de 2026. De hecho, ha recordado que los 3.200 millones de euros que se prevé invertir en El Prat los pondrá Aena y no saldrán de las arcas de la Generalitat, una baza que jugará para tratar de conseguir el 'sí' tanto de ERC como de los Comuns, con los que defiende que está cumpliendo "escrupulosamente" con todo lo acordado.

La carpeta de la financiación, antes de julio

De hecho, una de las siguientes estaciones que tiene que afrontar Illa es la de la financiación singular pactada con los republicanos. De nuevo, ha sostenido que antes de julio ese modelo dará un salto cualitativo para convertirse en un acuerdo entre la Generalitat y la Moncloa, además de entrar en los detalles de una propuesta que levanta ampollas en la mayoría de presidentes autonómicos. "Estamos trabajando para hacerlo efectivo. Cumpliremos", ha sentenciado.

De la misma manera que ha asegurado que se avanza en la empresa mixta para gestionar Rodalies con participación catalana mayoritaria. Justo este miércoles, la consellera Paneque ha confirmado que las obras de desdoblamiento de la R3 empezarán el 27 de septiembre y que se producirá una interrupción del servicio durante 16 meses, cosa que supondrá ofrecer desplazamiento alternativo por autobús durante todo este tiempo.