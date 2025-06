Illa y ERC negocian el encaje de la Generalitat en la gobernanza del aeropuerto de Barcelona-El Prat

El anuncio de Salvador Illa sobre la futura ampliación del aeropuerto de El Prat fue relevante no solo por todo lo que dijo, sino también por lo que no mencionó. En su intervención habló del alargamiento de la pista, de la afectación sobre las zonas naturales y del impacto económico, pero no dijo nada sobre si la Generalitat asumiría un mayor papel en la gobernanza del aeródromo, una vieja reivindicación política del catalanismo y de la sociedad civil. ¿Queda, por lo tanto, descartado que la Generalitat tenga un mayor papel decisorio en el futuro de la infraestructura?

El día después del anuncio, el Govern ha asegurado que mantiene viva esta reivindicación. También ERC, socio de Illa en el Parlament, sigue presionando para lograr avances en esta materia. De hecho, fuentes conocedoras de las negociaciones confirman que este asunto está encima de la mesa de las múltiples negociaciones que tiene el Executiu con los republicanos. "Esta es una carrera de fondo. Combinamos el abordaje de los asuntos coyunturales con los estructurales", aseguran. Eso sí, siguen pesando más incógnitas que certezas y, en todo caso, la búsqueda de ese encaje no será a corto plazo, puesto que ERC ha situado la urgencia este año en el modelo de financiación.

Una de las dificultades para la entrada de la Generalitat en la gestión es que Aena, el actual gestor, es una empresa cotizada -por más que el 51% de las acciones sean propiedad del Estado- y es complejo y costoso que la Generalitat entre a formar parte de ella. Fuentes gubernamentales aseguran que su prioridad no es intervenir en un modelo que "ya funciona". Aena, aseguran, "seguirá siendo lo que es".

Ambas partes ven más plausible alcanzar primero un acuerdo sobre cómo deber ser el modelo aeroportuario catalán y la conexión con los aeródromos de Girona, Reus y Lleida-Alguaire

Un plan avalado por el Parlament

Así que, partiendo de la base de que no cambiará el gestor, la negociación aborda otros frentes. El que tiene más opciones de llegar antes a una meta, es el del sistema aeroportuario catalán; es decir, el modelo de gobernanza interno entre los aeropuertos que tiene Catalunya. Básicamente, qué papel pueden jugar los de Girona, Reus y Lleida-Alguaire y cómo garantizar que estén bien conectados con el de El Prat por vía ferroviaria. El segundo, el de la gobernanza respecto al Estado, que podría pasar por la creación de un órgano al margen de Aena, una suerte de consorcio. Cabe recordar que el plan pactado entre el Govern y ERC ya recibió el aval del Parlament en el debate de política general y pasa por crear un Consejo Rector Aeroportuario de Catalunya y una Autoridad Aeroportuaria de Catalunya. Con esto, se contempla dotar de una mayor ascendencia al Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA), en el que ya participa la Generalitat junto al Ayuntamiento de Barcelona, Aena y la Cambra de Comerç.

El Govern asume que habrá "pasos adelante"

Las dos voces más autorizadas del Govern en este asunto se han pronunciado sobre la cuestión. En una entrevista en RAC1, el president Illa ha asegurado que su Govern tiene pendiente buscar los "mecanismos" para tener "un seguimiento más minucioso de esta infraestructura". Asume, pues, que más allá de la ampliación habrá que afrontar también la gobernanza porque así se comprometió a ello a cambio del 'sí' de los republicanos a la investidura y porque este es también el flanco por el que aspira a sumar su apoyo a la ampliación; aunque ha reivindicado que la Generalitat ya ha tenido un papel decisivo en el proyecto de remodelación integral de la infraestructura.

Aún más clara ha sido la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha prometido "pasos adelante" en la capacidad decisoria de la Generalitat en la gestión del aeropuerto y ha situado como ejemplo a seguir el de Rodalies, en los que el Govern está en plena negociación para asumir más peso en la gestión de los trenes.

El aeropuerto de Barcelona. / EFE/Quique García

Fuentes de ERC consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que su demanda se mantiene encima de la mesa de negociación: "Es una reivindicación histórica que ahora hay que concretar". "Este tema no esta muerto", sostienen las mismas fuentes, que esgrimen que mientras ERC tenga un papel decisivo en la "estabilidad" del Govern en el Parlament y del Gobierno en el Congreso, la cuestión seguirá en la agenda. Sin embargo, no hay un calendario a la vista.

En el mes de marzo pasado se cumplieron 18 años del célebre acto en el IESE de Barcelona en el que un millar de empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil se reunieron para reivindicar una mayor conectividad del aeropuerto y un nuevo modelo de gobernanza para superar la gestión "obsoleta y centralizada" de Aena. Dos décadas después, el aeropuerto tiene una terminal nueva y nuevos planes de ampliación, pero sigue pendiente que la Generalitat se implique en su gobernanza.