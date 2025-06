Junts acusa a Illa de querer ampliar "unilateralmente" el aeropuerto y reclama el traspaso "integral" de su gestión

La propuesta de ampliación del aeropuerto de El Prat anunciada este martes por el president de la Generalitat, Salvador Illa, no ha convencido a Junts per Catalunya. La portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, no ha querido valorar los detalles técnicos, escudándose en que no se les ha hecho llegar ningún documento por parte del Govern, y se ha limitado a criticar que Illa haga esta proposición de forma "unilateral" y sin haberles "informado" como principal partido de la oposición. En este sentido, Sales ha acusado al Govern de "fallar en las formas" y de "gobernar de espaldas al Parlament" y ya han avanzado que su grupo ha registrado una petición de comparecencia para que Illa tenga que dar explicaciones en la Cámara catalana.

En la misma comparecencia, Sales también ha acusado a Aena de tratar El Prat como una "terminal secundaria de Barajas" y ha reclamado un traspaso integral de la gestión del aeródromo a la Generalitat, aunque no ha querido desvelar si su partido hará alguna propuesta en firme dentro del proceso de negociación que los posconvergentes mantienen con el PSOE. "La ampliación que nos hace falta es el traspaso integral", ha rematado la portavoz de Junts.

También la CUP ha registrado una petición para que Illa tenga que comparecer en el Parlament para dar explicaciones, pese a que la propuesta no debe ser votada en la Cámara catalana, ya que no depende del poder legislativo. Sin embargo, a pesar de la coincidencia en esta reclamación, la posición de los anticapitalistas es diametralmente opuesta a la de los posconvergentes. Junts se ha mostrado en varias ocasiones a favor de la ampliación, aunque piden más protagonismo de la Generalitat, mientras que los 'cupaires' son totalmente contrarios al alargamiento de la pista por su impacto medioambiental y también porque consideran que elevará substancialmente el número de turistas que visitan la ciudad.

Así, además de acusar a Illa de tomar la decisión de ampliar el aeropuerto de "espaldas al Parlament, sin respeto institucional y sin transparencia", el diputado Dani Cornellà ha interpelado a los Comuns y les ha preguntado si piensan "seguir haciendo de muleta del PSC" también en este asunto. "No necesitamos ampliar El Prat, no necesitamos más turismo", ha rematado Cornellà, que también ha tachado la propuesta de ampliación de "negacionismo climático, asimilable a los partidos de extrema derecha".

Los equilibrios de PP y Vox

En cambio, el PP y Vox han hecho equilibrios para mostrar su posición a favor de ampliar la estructura, pero sin aflojar su presión a Illa. Ambos partidos han valorado "positivamente" la iniciativa, aunque han asegurado que mantienen su "desconfianza" ante la propuesta del Govern. De hecho, en las ruedas de prensa que han hecho ambos portavoces desde el Parlament -Juan Fernández (PPC) y Joan Garrgia (Vox)- ni siquiera han criticado sus planes de extender la pista unos 87 metros menos que la propuesta de AENA, y han coincidido en que cualquier paso en ganar capacidad es bueno.

Según ha explicado Illa, la pista se alargará 60 metros hacia el Remolar (Aena pedía 120) y 540 hacia la Ricarda (frente a los 560 del gestor aeroportuario) y, para compensar esta ampliación, ya se han establecido una serie de medidas ambientales para minimizar el impacto. Más contundente ha sido el presidente del PPC, Alejandro Fernández, que sí ha publicado en X su opinión respecto a los planes de Illa: "Si reduces el espacio, reduces los vuelos".

Eso sí, las dos formaciones ha pedido al president celeridad y han lamentado que desde los gobiernos de la Generalitat "van tarde" en esta cuestión, una situación de "parálisis" que han tildado como "grave", y cuya culpa atribuyen también a los presidents anteriores. "Llevamos desde 2019 con este tema, es un auténtico escándalo que todavía no se haya tomado una decisión y que ahora solo tengamos un informe técnico", ha declarado Garriga.

Además, el portavoz popular ha pedido al jefe del Executiu "diálogo" con las partes implicadas, especialmente los alcaldes, para que el impacto del aeropuerto "sea positivo para todos". De hecho, una de las poblaciones potencialmente afectadas con esta ampliación sería Castelldefels, gobernada por el diputado del PP en el Parlament, Manu Reyes. El primer edil popular ya ha manifestado muchas veces su oposición a este proyecto por la contaminación acústica que generaría para sus ciudadanos y se ha desmarcado públicamente del posicionamiento de su partido, incluso ausentándose en votaciones en el hemiciclo.